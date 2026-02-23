Madagascar: Vontovorona - Le manque de connexion pénalise les étudiants

Les étudiants de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo à Vontovorona sont pénalisés par le manque de connexion au niveau du campus universitaire. « La connexion n'est pas encore disponible au niveau de la zone pédagogique. Au niveau des cités universitaires, la connexion a été installée grâce à l'initiative des étudiants, mais c'est payant. Ce manque de connexion entraîne un blocage dans nos documentations et nos recherches qui sont fondamentales dans nos études », lance Ny Dina Andrianjakamahandry, étudiant en ingénierie pétrolière, samedi.

Les groupes d'étudiants d'une même chambre paient 35 000 ariary par mois pour bénéficier d'une connexion Internet dans leur chambre, indispensable pour réaliser leurs travaux pratiques. Certains étudiants ne disposent pas toujours de cette somme.

« La recherche pour les travaux pratiques s'effectue, pourtant, à domicile. Par exemple, en géologie générale, les étudiants font leur recherche chez eux avant de la présenter aux enseignants », précise la source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis l'instauration du système Licence-Master-Doctorat (LMD), les étudiants sont davantage sollicités pour effectuer des recherches. Les enseignants ne transmettent qu'une partie des connaissances, laissant aux étudiants le soin de compléter le reste grâce à la documentation et aux recherches personnelles. L'installation d'une connexion Internet sur les campus universitaires, initialement prévue pour faciliter les études dans le cadre du LMD, demeure toutefois un défi.

À l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo, à Vontovorona, l'installation de la connexion dans la zone pédagogique serait actuellement en cours, selon une source auprès de l'établissement.