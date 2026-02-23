Madagascar: La sécurité des informations personnelles renforcée

La protection des données personnelles à Madagascar connaît un renforcement significatif grâce à l'action de la Commission malagasy de l'informatique et des libertés (CMIL). Cette institution publique a récemment organisé une session de renforcement des capacités, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) et l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles (AFAPDP). Une conférence de presse, tenue le 20 février 2026 au bureau de l'OIF pour l'océan Indien, a permis de présenter ces avancées.

Clarisse Eugénie Manjary, députée d'Ivohibe et représentante des députés au sein de la CMIL, a expliqué : « La CMIL est une institution publique et non privée. Toutes les données personnelles nécessitent une gestion rigoureuse, qu'elles proviennent de l'administration ou du secteur privé, et il faut obtenir l'autorisation du propriétaire des données ». Selon elle, le déploiement national de ce programme est prévu pour avril, avec comme zone pilote le district d'Antananarivo Atsimondrano.

Durant quatre jours, les membres de la CMIL ont renforcé leurs compétences pour mieux protéger les informations personnelles. « Chaque personne a le droit de protéger ses données personnelles, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs », a-t-elle rappelé. La commission mène des actions de sensibilisation, établit des règles et peut intervenir en cas de violation grave, jusqu'à la saisie d'une base de données complète ou l'application de sanctions administratives.

Bien que Madagascar dispose d'une loi sur la protection des données personnelles depuis 2014, sa mise en œuvre reste partielle. Pour accompagner la transformation numérique, le gouvernement a créé l'Unité de Gouvernance Digitale, tandis que des projets tels que Prodigy modernisent la gestion des identités et la collecte de données. Des plateformes comme Dataviz et des entrepôts de données sectoriels contribuent à améliorer la qualité et l'accès aux données publiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malgré ces progrès, des défis subsistent, notamment en termes d'infrastructures, de compétences techniques et de gouvernance.