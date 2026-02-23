Madagascar: Toamasina - Les cours reprennent pour les classes d'examen

Après une période de perturbations, les élèves candidats aux examens officiels, futurs titulaires du Certificat d'Études Primaires Élémentaires (CEPE), du Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) et du Baccalauréat (BACC), à Toamasina retrouvent le chemin de l'école à compter de ce jour.

Cette décision majeure a été prise par le Premier ministre, Herintsalama Rajaonarivelo, lors de sa descente à Toamasina, notamment au sein du CEG Ratsimilaho, ce week-end.

La reprise concerne en priorité les classes d'examen, afin de permettre aux candidats de poursuivre leur préparation en vue des échéances nationales. Les autorités précisent toutefois que le redémarrage des cours s'effectuera en fonction de la capacité d'accueil de chaque établissement scolaire.

Dans cette perspective, une opération de nettoyage a été menée au CEG Ratsimilaho à travers des travaux communautaires. Les abords de l'établissement ainsi que les salles de classe ont été entièrement assainis.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID) assurera la réhabilitation de l'école, avec un délai d'exécution fixé à vingt jours. Cent quarante-trois volontaires participent activement aux travaux », précise le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC), dans un communiqué publié ce week-end.

Cette mesure marque ainsi le début d'un retour progressif à la normale du système éducatif à Toamasina, avec une reprise encadrée et adaptée aux réalités du terrain.

Frappée de plein fouet le 10 février 2026 par le cyclone Gezani, la région d'Atsinanana, en particulier Toamasina, a subi d'importants dégâts sur ses infrastructures scolaires, entraînant la suspension des cours.