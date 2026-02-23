Madagascar: Motocross/Enduro - Miadantsoa Razafinarivo frappe fort d'entrée

Les riverains ont pu savourer le spectacle. Hier, à Antanetibe Mahazaza (Mahitsy), sur la Nationale 4, Miadantsoa Razafinarivo, au guidon d'une Sherco SER 300, a réalisé un début idéal. Il a remporté la victoire à l'Endurance CRAM, comptant pour la première manche du championnat de Madagascar de motocross enduro. Tsoa avait été classé troisième au championnat national version 2025. Il a franchi la ligne d'arrivée après avoir réalisé seize tours d'une boucle longue d'environ 7 km, à l'issue des deux heures et demie de course, sous un soleil tapant.

Parti troisième au départ, derrière Finaritra Razafindrakoto et Princy Kwan, il a fini par prendre les commandes de la course. « Je les ai doublés au bout du premier tour. J'ai géré mon avantage jusqu'à la fin de la course. J'ai tout fait pour creuser l'écart afin d'être plus sûr », a mentionné le vainqueur à l'arrivée.

Parcours très technique

L'organisateur, Funbike, a proposé un tout nouveau parcours très technique à Mahitsy, avec beaucoup de sentiers étroits serpentant les collines au bord de la route des OEufs, pleins de montées et de descentes, très glissants après les pluies incessantes du mois de janvier, traversant un barrage long de 10 m et des ruisseaux entre les rizières et les champs de maïs. Les chutes ont été inévitables.

« Le parcours est très épuisant, du début jusqu'à la fin, et il faut rester concentré durant toute la course, car il est très piégeux (...). Je n'ai rien à dire sur la Sherco, préparée par FunBike. Je n'ai rencontré aucun souci mécanique. Elle était parfaite (...) et j'ai donné mon maximum pour aller chercher la première place », a-t-il confié.

Le champion national en titre, Finaritra Razafindrakoto, termine en seconde position, et Princy Kwan complète le podium. Classé cinquième au championnat de l'an passé, David Preve s'est retrouvé hier au pied du podium, devant Tarzan Makboul. Ce dernier, champion national en titre de la catégorie des vétérans 2, en raflant sans laisser de miettes les six manches de la saison 2025, s'est hissé, pour sa part, sur la plus haute marche du podium de sa catégorie.

La deuxième manche, prochaine étape des six courses figurant dans le calendrier du championnat de Madagascar d'endurance de la saison 2026, l'X-Country Sherco, aura lieu le 19 avril dans la capitale.