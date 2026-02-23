Madagascar: Rugby à XV/Top 12 - L'Uscar surclasse Mang'Art

Porté par la puissance de ses trois-quarts et la solidité de son pack, l'Uscar a dominé Mang'Art lors de la sixième journée du championnat national de rugby à XV, première division masculine.

Le match comptant pour la sixième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV masculin, appelé XXL Energy Top 12, a opposé l'Uscar, représentant de la Commune urbaine d'Antananarivo Renivohitra et Mang'Art de Manjakaray au stade Makis Andohatapenaka. La rencontre, qui a débuté à 11 heures, revêt un enjeu majeur pour les deux clubs: viser la cinquième place pour les premiers, rester au contact pour la septième pour les seconds.

Au terme d'un duel engagé, les joueurs de la commune se sont imposés sur le score de 32-24.

La présence remarquée de la maire de la Capitale, Harilala Ramanantsoa, venue personnellement soutenir les rugbymen de la Commune urbaine d'Antananarivo Renivohitra depuis la tribune officielle, a constitué une motivation supplémentaire pour l'Uscar.

Le club de Mang'Art a ouvert le score dès la 3e minute, menant 7-0. Loin de paniquer, l'Uscar monopolise le ballon et campe dans les 22 mètres adverses. Une pénalité ramène l'Uscar à 3-7 (4e), avant qu'un essai transformé ne leur permette de passer devant à la 8e minute, 10-7. Les joueurs de la Commune ont multiplié les efforts, portés par les encouragements et la volonté de briller devant leur première magistrate.

La rencontre est brièvement interrompue après la blessure d'un joueur de Manjakaray. Les rugbymen de Mang'Art manquent une première pénalité (18e), mais égalisent finalement à 10-10, 22e. L'Uscar reprend alors le contrôle grâce à la puissance de son pack. Un deuxième essai transformé (28e) puis un troisième à la 30e minute portent le score à 24-10 à la pause.

Sursaut tardif et amertume

Au retour des vestiaires (12h 02), Mang'Art affiche un nouveau visage plus offensif et parvient à rivaliser durant les cinq premières minutes. Mais progressivement, l'Uscar reprend l'ascendant, notamment en mêlée fermée. À la 56e minute, un essai non transformé permet aux locaux de creuser l'écart, 29-10.

Mang'Art refuse pourtant d'abdiquer. Un essai transformé à la 69e minute relance le suspense, 17-29, mais l'Uscar répond aussitôt par une pénalité, 32-17, 73e. Dans un ultime sursaut, Mang'Art inscrit un nouvel essai transformé (75e) et revient à 24-32. Les dernières minutes sont tendues, sans nouvelle brèche. L'ouvreur de l'Uscar libère le ballon au coup de sifflet final : victoire 32-24.

« Notre pack d'avant a été notre point fort face à Mang'Art. Nous avons eu du mal à entrer dans le match durant les vingt premières minutes », analyse Bruno Patrick Randrianantenaina, coach de l'Uscar.

De son côté, Mbolatiana Rakotomamy, alias maître Tôro, entraîneur de Mang'Art, affiche son amertume : « La défaite est amère lorsque la décision arbitrale change le cours du match. Nous avons peiné physiquement, mais l'arbitre doit trancher d'une manière impartiale ».

Grâce à ce succès, l'Uscar entrevoit la cinquième place provisoire, tandis que Mang'Art devra batailler ferme pour rester dans la course.