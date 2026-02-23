Madagascar: Dames - Le SC Besarety renverse le RCT Soavimasoandro

Le duel entre le Sporting Club de Besarety et le RCT Soavimasoandro, comptant pour la sixième journée du championnat de Madagascar féminin de première division, a tenu toutes ses promesses. Mené à la pause, le SCB a sorti l'orgueil du champion pour s'imposer 45-17 face au RCTS, dimanche, lors de la sixième journée au stade Maki Andohatapenaka.

Dans une rencontre à deux visages, les championnes en titre, les rugbywomen de Besarety, ont dû puiser dans leurs ressources pour inverser la tendance après une première période dominée par les joueuses de Soavimasoandro, ambitieuses et appliquées.

Dès l'entame, le SCB est bousculé. Les vingt premières minutes sont équilibrées, le RCTS tient tête au multiple champion national. Pourtant, c'est Besarety qui ouvre la marque à la 19e minute minute grâce à un essai de Zaya Zouanah, transformé par Tiana Jinah (7-0). La réaction adverse est immédiate : Sitraka inscrit un essai transformé à la 25e et le RCT Soavimasoandro recolle au score à 7 partout.

À la 30e minute, Andoniaina profite d'un temps fort pour donner l'avantage au RCTS (12-7), avant d'enfoncer le clou à la 38e avec un troisième essai (17-7). Entretemps, le carton jaune reçu par Tiana Jinah à la 36e minute fragilise Besarety. À la pause, Soavimasoandro mène donc 17-7, une situation inédite pour le SCB, qui n'avait jamais été mené depuis plusieurs saisons.

Au retour des vestiaires, le scénario change radicalement. Après une première mêlée remportée par le RCTS, Besarety prend le contrôle du jeu. Le tandem Tiana Jinah-Erickah sonne la révolte. Sur une percée de plus de 40 mètres, Tiana Jinah sert Valisoa Erickah qui aplatit à la 44e, ramenant le score à 14-17.

Le réveil du champion

La machine est lancée pour Besarety. Ravaoarimanana redonne l'avantage au SCB à la 48e minute pour mener 19-17. Deux minutes plus tard, Oliviane Yvanah Andriantsilavina inscrit le quatrième essai, transformé par Jinah : 26-17. Besarety déroule ensuite : nouvel essai à la 57e minute (33-17), puis un doublé de Valisoa Erickah à la 67e minute (40-17), malgré la sortie sur blessure du numéro 12 à la 68e. Un dernier essai à la 72e minute scelle le score final à 45-17.

« En première mi-temps, nous avons fait jouer des joueuses en manque d'expérience pour préparer la relève, ce qui a créé un déséquilibre. En seconde période, nous sommes revenus à notre composition habituelle. L'objectif était la victoire et le score parle de lui-même », explique Lanto Nirina Ravoavahy, coach du SCB.

Du côté du RCTS, le président Avotra Tokiniaina Andrianarisoa reconnaît la baisse de régime : « Mes joueuses ont manqué de fraîcheur physique en seconde période. Avec deux victoires et quatre défaites, nous devons bien négocier les matchs restants pour viser la qualification en phase finale ».

Grâce à ce succès, Besarety confirme son statut de numéro Un du rugby féminin dans la Grande Île, tandis que Soavimasoandro peut nourrir des regrets après une première période prometteuse.