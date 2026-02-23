Madagascar: JO d'hivers 2026 - Mialitiana et Gravier franchissent un cap sur la neige

La délégation malgache a clos son chapitre olympique à Vérone après une quinzaine intense à Milan-Cortina. Entre découverte du très haut niveau et affirmation de leur potentiel, Mialitiana Clerc et Mathieu Gravier ont tenu leur rang face à l'élite mondiale.

En ski alpin, Mialitiana Clerc s'est illustrée lors du slalom féminin disputé à Cortina d'Ampezzo, concluant 49e d'une épreuve très relevée. Dans une discipline dominée par les grandes nations européennes, la skieuse malgache a confirmé sa capacité à rester dans le tempo olympique. Au-delà du classement, c'est surtout sa détermination, sa résilience et sa fierté de représenter Madagascar sur la neige qui ont marqué les esprits.

De son côté, Mathieu Gravier a également fait honneur à sa qualification. Engagé dans les épreuves masculines, il a su tirer profit d'une confrontation avec des habitués de la Coupe du monde pour intégrer le top 50. Une performance structurante pour un athlète encore en pleine progression, mais déjà doté d'une solide force mentale.

Un bilan au-delà des chiffres

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Durant la compétition, c'est l'état d'esprit qui retient l'attention, accompagné de ce sourire communicatif qui symbolise la fierté d'un pays peu habitué aux joutes hivernales. « Une incroyable Malgache », saluent divers soutiens, conscients de la portée symbolique d'une telle présence sur la neige olympique.

Pour Madagascar, pays tropical par excellence, chaque participation aux Jeux d'hiver constitue déjà un défi. Mais cette fois, la présence ne relève plus de l'anecdote. Elle s'inscrit dans une continuité portée par un encadrement structuré et des ambitions assumées. La dynamique se poursuit d'ailleurs avec les Mondiaux juniors de Narvik, où Théo Montaigne représentera la Grande Île.

« J'ai fièrement adoré représenter Madagascar à nouveau aux JO d'hiver de Milan-Cortina. Finir 50e en géant, 49e en slalom, avec deux places dans le top 50, c'est un nouvel exploit dans ma carrière. Je ne m'attendais pas à ces résultats et j'en suis plus qu'heureuse », confie Mialitiana Clerc.

Le vice-président de la Fédération malgache de ski, Philippe Razanakolona, renchérit : « Les performances de Mialitiana Clerc et de Mathieu Gravier démontrent que Madagascar ne se contente plus d'une participation symbolique aux Jeux d'hiver, mais affiche une réelle ambition sportive. Obtenir des classements dans le top 50 mondial dans un contexte olympique est le résultat d'années de travail structuré, de sacrifices et d'un encadrement rigoureux. »

Au terme de ces Jeux, la délégation malgache quitte l'Italie avec confiance. Sur la neige comme sous les tropiques, la trajectoire semble désormais tracée.