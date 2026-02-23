Madagascar: Natation/Championnats nationaux jeunes - Baritiana signe deux records et deux meilleures performances

23 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Deux nouveaux records et quatre meilleures performances ont été enregistrés durant les trois jours des championnats de Madagascar des jeunes U19 à l'académie nationale des sports à Ampefiloha. Deux nageurs du club Managing en ont été les auteurs. Baritiana Mathieu Andriampenomanana a actualisé deux records nationaux qui lui appartenaient. Il a battu son propre record, et en même temps sa meilleure performance dans la catégorie U19, en 100 m nage libre : 0:53.99 contre 0:54.03, réalisé récemment le 1er février.

Lors de la première journée, Baritiana a déjà amélioré son propre record en 400 m quatre nages : 5:01.37 contre 5:02.50, effectué en décembre de l'an passé. Samedi, il avait actualisé sa meilleure performance en 200m papillon, qui date du mois d'avril 2025 : 2:17.56 contre 2:18.01.

La brassiste évoluant à Dubaï et licenciée du club Managing, Océane Rakotonanahary, a quant à elle signé deux nouvelles meilleures performances de la catégorie U17. Il s'agit de la meilleure performance en 50m brasse : 00.35.59 contre l'ancien temps de 00.36.22, effectué par Finaritra Razakatiana en mai 2024. Et la deuxième en 100 m brasse: 01.20.15 contre 01.20.41, qui appartenait à Stéphanie Rasoamanana.

La direction technique nationale publiera prochainement le nouveau classement des jeunes, qui définira les nageurs et nageuses susceptibles de représenter le pays aux prochains championnats d'Afrique à Accra, au Ghana, du 6 au 10 mai, et en vue des Jeux olympiques de la jeunesse U17 du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, au Sénégal.

