Madagascar: Natation/Championnats nationaux jeunes - Baritiana signe deux records et deux meilleures performances

Deux nouveaux records et quatre meilleures performances ont été enregistrés durant les trois jours des championnats de Madagascar des jeunes U19 à l'académie nationale des sports à Ampefiloha. Deux nageurs du club Managing en ont été les auteurs. Baritiana Mathieu Andriampenomanana a actualisé deux records nationaux qui lui appartenaient. Il a battu son propre record, et en même temps sa meilleure performance dans la catégorie U19, en 100 m nage libre : 0:53.99 contre 0:54.03, réalisé récemment le 1er février.

Lors de la première journée, Baritiana a déjà amélioré son propre record en 400 m quatre nages : 5:01.37 contre 5:02.50, effectué en décembre de l'an passé. Samedi, il avait actualisé sa meilleure performance en 200m papillon, qui date du mois d'avril 2025 : 2:17.56 contre 2:18.01.

La brassiste évoluant à Dubaï et licenciée du club Managing, Océane Rakotonanahary, a quant à elle signé deux nouvelles meilleures performances de la catégorie U17. Il s'agit de la meilleure performance en 50m brasse : 00.35.59 contre l'ancien temps de 00.36.22, effectué par Finaritra Razakatiana en mai 2024. Et la deuxième en 100 m brasse: 01.20.15 contre 01.20.41, qui appartenait à Stéphanie Rasoamanana.

La direction technique nationale publiera prochainement le nouveau classement des jeunes, qui définira les nageurs et nageuses susceptibles de représenter le pays aux prochains championnats d'Afrique à Accra, au Ghana, du 6 au 10 mai, et en vue des Jeux olympiques de la jeunesse U17 du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, au Sénégal.