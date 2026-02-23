Madagascar: Judo/Championnats d'Analamanga - Laura, Colline, Fetra et Yacinthe signent un doublé

23 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Confirmation. Quatre élites du judo malgache ont brillé lors des championnats d'Analamanga en réalisant un joli doublé chacun. Ces combattants ont remporté le titre de leur catégorie respective chez les seniors et également en open, lors de la première journée au gymnase d'Ankorondrano.

L'olympienne de Paris et multiple championne d'Afrique des seniors et juniors, Laura Aina Rasoanaivo Razafy du JC Saint-Michel, a défait en finale des -70 kg puis en duel final de l'Open des + de 63 kg, Niando Thierry Jocyah du Cosfa. Colline Avana Rabetafika de l'Esca a, de son côté, battu en finale des -63 kg et celle de l'Open des -63 kg, Alinia Razafindratsimba de l'Esca.

Et chez les garçons, Fetra Ranaivoarisoa de l'Esca s'est imposé en finale des -90 kg contre Kanto Andriamialimanana (SAK), puis il a battu en finale de l'Open des + de 73 kg Dina Razafinimpanja du Saint-Michel. Chez les -73 kg Open, Yacinthe Angelot du Cosfa a dominé en duel final le vice-champion national des seniors et champion des juniors, Sandaniaina Rakotomalala du JC Saint-Michel.

Au total, trois cent soixante-neuf judokas, des catégories pré-poussins aux vétérans, ont monté sur le tatami du vendredi au dimanche à Ankorondrano.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.