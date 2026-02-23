Madagascar: Judo/Championnats d'Analamanga - Laura, Colline, Fetra et Yacinthe signent un doublé

Confirmation. Quatre élites du judo malgache ont brillé lors des championnats d'Analamanga en réalisant un joli doublé chacun. Ces combattants ont remporté le titre de leur catégorie respective chez les seniors et également en open, lors de la première journée au gymnase d'Ankorondrano.

L'olympienne de Paris et multiple championne d'Afrique des seniors et juniors, Laura Aina Rasoanaivo Razafy du JC Saint-Michel, a défait en finale des -70 kg puis en duel final de l'Open des + de 63 kg, Niando Thierry Jocyah du Cosfa. Colline Avana Rabetafika de l'Esca a, de son côté, battu en finale des -63 kg et celle de l'Open des -63 kg, Alinia Razafindratsimba de l'Esca.

Et chez les garçons, Fetra Ranaivoarisoa de l'Esca s'est imposé en finale des -90 kg contre Kanto Andriamialimanana (SAK), puis il a battu en finale de l'Open des + de 73 kg Dina Razafinimpanja du Saint-Michel. Chez les -73 kg Open, Yacinthe Angelot du Cosfa a dominé en duel final le vice-champion national des seniors et champion des juniors, Sandaniaina Rakotomalala du JC Saint-Michel.

Au total, trois cent soixante-neuf judokas, des catégories pré-poussins aux vétérans, ont monté sur le tatami du vendredi au dimanche à Ankorondrano.