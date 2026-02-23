Madagascar: Stade Barea/Pelouse - Alain Désiré Rasambany propose trois choix

Départ à zéro. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, ministère de tutelle de la société Kianja Barea Mahamasina (KBM), peine encore à trancher sur le type de pelouse à installer au stade Barea alors que les passionnés du ballon rond attendent avec impatience l'homologation définitive du site.

Depuis quelques semaines, les techniciens et responsables du ministère et de la société KBM avaient déjà procédé aux études techniques et financières sur l'éventuelle installation d'un gazon hybride, d'après l'annonce du ministre Alain Désiré Rasambany le 23 janvier.

Ce dernier vient de proposer samedi d'autres analyses techniques et financières pour trois choix de types de pelouse à soumettre au conseil du gouvernement : « allons-nous garder la pelouse naturelle, opter pour l'hybride ou aussi une pelouse synthétique ? » La décision finale revient à l'État.

«Outre les conditions financières, nous devrons opter pour une installation la plus pérenne possible et obtenir en même temps l'homologation», argumente le ministre. Certes, à ce rythme, les matchs prévus à domicile cette année risquent tous d'être joués à l'étranger.