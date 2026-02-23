Madagascar: Concert - Tasha et Wule Symphony font salle comble

Le temple Xizu d'Andranovelona affichait complet. À l'occasion des célébrations du Nouvel An chinois, le théâtre Liming a accueilli un concert exceptionnel réunissant Tasha Randrianarilalaina et le Wule Symphony Orchestra, dans une fusion musicale intense et spirituelle.

Dès son entrée, Tasha a surpris le public en chantant a cappella avant d'apparaître sur les côtés, accompagnée de l'orchestre, sur les notes du Canon de Pachelbel. Sur scène, l'orchestre, composé exclusivement de moines bouddhistes Chan, premier orchestre symphonique basé à Andranovelona, qui utilise la musique comme méditation pour promouvoir la paix, l'amour universel et la culture traditionnelle d'Asie de l'Est, réunissait choeur, violonistes et violoncellistes, offrant une dimension solennelle et méditative à la soirée.

Face à eux, Tasha évoluait avec son équipe formée de Josio Andrianandraina à la batterie, Mitia Andriamamonjy aux choeurs et Rado Andriamanantena au clavier. Le concert, structuré en deux parties, a proposé des compositions mixtes mêlant chansons malgaches et étrangères.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi elles, Mafy a particulièrement marqué le public par son message d'encouragement rappelant que chacun est plus fort qu'il ne le pense et qu'il ne faut jamais abandonner pour atteindre son objectif. L'artiste a invité la salle à chanter en chœur avec elle.

D'autres titres ont exploré différentes atmosphères, entre mélancolie et rythmes plus dynamiques, notamment Run aux sonorités rock. Tasha a également interprété Ave Maria en solo, accompagnée de sa guitare, dans un moment d'émotion intense. Jeux de lumière et projections sur grand écran ont renforcé l'atmosphère des morceaux.

Ce concert s'inscrit dans la continuité d'une première collaboration en mai 2025 lors du Festival pour la paix à travers les arts. De cette rencontre est née une relation artistique fondée sur le respect et la créativité, concrétisée aujourd'hui. La représentation, d'une durée d'1 h 15, mêlait jazz, pop, rock et musique classique enrichis d'arrangements symphoniques inédits.