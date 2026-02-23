Afrique: Amadou Chérif Diouf - « Nous travaillons à faire revenir les supporters au Sénégal »

23 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Elh. F. Sarr

Présent à la rencontre d'échanges sur les futures élections territoriales organisée par les militants de Pastef de la commune de Fatick, le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'Extérieur s'est prononcé sur la condamnation des dix-huit supporters sénégalais au Maroc. Pour Amadou Chérif Diouf l'espoir est permis. Ces compatriotes arrêtés au royaume chérifien pourraient, selon l'autorité gouvernementale, regagner leur pays. « Depuis le début de cette histoire, nous travaillons en étroite collaboration, sur instruction du président de la République et du Premier ministre, pour voir comment régler la situation.

Nous ne dormons pas et nous travaillons sans cesse à faire revenir ces jeunes au Sénégal », a-t-il rassuré.

Pour rappel, ces supporters séné galais sont condamnés dans le cadre des violences notées au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (Can) jouée le 18 janvier 2026 entre le Sénégal et le Maroc, pays hôte. Match remporté par les Lions sur le score d'un but à zéro.

