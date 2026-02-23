Sénégal: La 2ème édition de « La Corbeille des mamans » lancée à Sédhiou et Kaffrine

23 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

L'Association des mamans d'élèves des Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité (LYNAQE) de Sédhiou et de Kaffrine a lancé la 2ème édition de son initiative « La Corbeille des mamans ». Dans un contexte de Ramadan et de Carême, elle s'inscrit dans un souci de « de garantir aux élèves des conditions optimales pour concilier leurs obligations religieuses et l'excellence académique, tout en renforçant les liens de fraternité au sein de l'établissement », lit-on dans une note publiée sur les réseaux sociaux du ministère de l'Education nationale.

L'initiative a ainsi permis de collecter plusieurs denrées essentielles, qui ont été remises aux administrations. Celles-ci saluent un geste qui participe à booster le moral des élèves. « La Corbeille des Mamans n'est plus seulement une aide alimentaire, elle est devenue un symbole de l'engagement communautaire autour de l'école. Elle assure la sérénité des élèves et la cohésion sociale entre chrétiens et musulmans autour de l'excellence », conclut la note.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.