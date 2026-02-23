Sénégal: La 2ème édition de « La Corbeille des mamans » lancée à Sédhiou et Kaffrine

L'Association des mamans d'élèves des Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité (LYNAQE) de Sédhiou et de Kaffrine a lancé la 2ème édition de son initiative « La Corbeille des mamans ». Dans un contexte de Ramadan et de Carême, elle s'inscrit dans un souci de « de garantir aux élèves des conditions optimales pour concilier leurs obligations religieuses et l'excellence académique, tout en renforçant les liens de fraternité au sein de l'établissement », lit-on dans une note publiée sur les réseaux sociaux du ministère de l'Education nationale.

L'initiative a ainsi permis de collecter plusieurs denrées essentielles, qui ont été remises aux administrations. Celles-ci saluent un geste qui participe à booster le moral des élèves. « La Corbeille des Mamans n'est plus seulement une aide alimentaire, elle est devenue un symbole de l'engagement communautaire autour de l'école. Elle assure la sérénité des élèves et la cohésion sociale entre chrétiens et musulmans autour de l'excellence », conclut la note.