Afrique: Pastef/Fatick se projette sur les Territoriales de 2027

En vue des élections territoriales de 2027, la section communale des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef/Fatick) a organisé, le samedi 21 février 2026, une rencontre dédiée à la formation des militants sur la gestion budgétaire et la recherche de sources de financement. Un rendez-vous qui a permis aux membres du parti au pouvoir d'anticiper sur ces échéances réputées décisives.

FATICK - À un an des élections territoriales, la section communale du parti les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) de Fatick a déjà ces joutes en ligne de mire. Les militants du parti au pouvoir ont organisé, le samedi 21 février 2026, une rencontre d'échanges sur la gestion municipale, le budget et le financement. À travers cette journée de réflexion qui a vu la présence d'Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'Extérieur, les membres de la formation politique dirigée par Ousmane Sonko entendent anticiper les échéances de 2027.

Ainsi, pour aborder le plus tôt possible ce scrutin décisif, l'appel au rassemblement et surtout la formation des futurs élus s'imposent comme une nécessité. « L'objectif de la rencontre est d'outiller nos militants parce que nous devons nous battre pour conquérir la municipalité. Donc, il est bon qu'on comprenne mieux les textes, par exemple, sur la gestion budgétaire, les financements... Aussi, que l'ensemble des conseillers comprennent également leur rôle », a expliqué Cheikh Bitèye, coordonnateur de la section communale de Pastef à Fatick, par ailleurs initiateur de la journée.

Pour atteindre cet objectif, M. Bitèye et compagnie ont fait appel à des experts qui, à travers des panels, ont formé les militants. Une idée bien saluée par le ministre secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'Extérieur. « Nous sommes à la veille des élections territoriales. La moindre des choses est de préparer nos militants, car nous devons prendre les municipalités et les gérer dans le Jub, Jubal, Jubanti (principe de transparence dans la gestion des affaires) », a déclaré Amadou Chérif Diouf.

Dans le cadre de ce principe cher au Pastef, Cheikh Bitèye a réitéré leur détermination à marquer la rupture dans la gestion budgétaire de la municipalité. Pour cela, il faudra, comme ils l'ont rappelé, maîtriser les textes de loi. D'où la présence de juristes à la rencontre. Au-delà de cette journée de réflexion, les militants de Pastef de Fatick se sont engagés sur le terrain, selon les explications de M. Bitèye. « Nous sommes en train d'élaborer notre programme politique. Nous organisons des foras de quartier pour recueillir les besoins des populations », a-t-il fait savoir.