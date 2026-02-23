Sénégal: Adama Beye, l'homme et la vision d'un businessman

Dans les couloirs feutrés de la RTS, là où le zoom des caméras rythme le quotidien, un jeune homme observe, apprend et décortique le monde de l'image. Adama Beye, fils du réalisateur Amadou Bèye, aurait pu suivre le chemin tout tracé de la finance après ses études en banque. Mais l'ambition qui bouillonnait en lui était plus vaste.

S'il a d'abord accepté de décrocher un BTS pour répondre aux attentes parentales, son instinct l'a rapidement poussé vers le marketing et la communication, transformant cette intuition en un parcours hors du commun.

Son nom est longtemps resté associé aux grandes scènes musicales du pays. Ami d'enfance de Wally Ballago Seck, Adama a été l'architecte discret de la carrière de celui qui troquait ses crampons pour un micro. Sa rigueur, sa maîtrise des technologies et sa vision stratégique ont vite porté leurs fruits, au point d'attirer l'attention du patriarche Thione Seck, qui lui confie les projets les plus ambitieux.

Ces années de tournées et de gestion d'images lui ont appris une leçon essentielle : savoir se réinventer avant que le rideau ne tombe. Comprendre que le talent, aussi immense soit-il, ne suffit jamais sans réflexion et anticipation.

En juin 2016, un tournant décisif se dessine. Encouragé par le journaliste El Malick Seck, Adama décide de prendre ses responsabilités et de créer ce qui deviendra AB Corporation. Ce geste dépasse la simple initiative entrepreneuriale : c'est un homme qui donne vie à une vision. Une vision où communication, stratégie et créativité ne sont pas des outils isolés, mais des forces capables de générer un impact durable.

Avec le temps, cette vision a grandi, traversant frontières et cultures. Aujourd'hui, Adama Beye ne se limite plus au Sénégal. Son ambition s'étend à l'Afrique de l'Ouest, avec des marchés ciblés comme la Guinée-Conakry, les deux Congo, le Burkina Faso, et une présence solide à Abidjan depuis quatre ans. Son rêve est de toucher toute la sous-région, tout en respectant les différences culturelles et en apprenant de chaque contexte.

Cette expansion comporte son lot de défis. Adapter une vision née à Dakar aux réalités de villes et de pays différents exige patience, écoute et créativité. Mais pour Adama, l'enjeu dépasse les aspects logistiques : il s'agit de transformer les idées en actions concrètes, de redessiner des espaces, d'inspirer des communautés et de faire évoluer les mentalités. Avec Publicix Signature, il imagine un projet d'embellissement de Dakar, de la Place de l'Indépendance jusqu'à la Pointe des Almadies, où urbanisme, lumière et identité visuelle se conjuguent pour créer une capitale plus vivante et accueillante.

Pour lui, la réussite n'est jamais seulement personnelle. Elle se mesure à la capacité de contribuer, d'influencer et d'ouvrir des perspectives pour les autres. Son parcours, de manager d'artistes à stratège visionnaire, illustre cette faculté rare : transformer une passion en héritage et des ambitions individuelles en inspiration collective.

Son style de leadership reflète cette philosophie. « Mon leadership est profondément inspiré par une vision spirituelle et philosophique », confie-t-il. Bien que fervent mouride, il a été marqué par l'enseignement de Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum, qui lui apprend à ne jamais limiter son ambition, à bouger et à toucher le monde dans son domaine. Diriger, pour Adama, ce n'est pas seulement gérer une équipe : c'est transmettre une vision, pousser chacun à dépasser ses limites et montrer que l'Afrique peut produire des standards mondiaux. Sa méthode repose sur la vision stratégique, la discipline, l'exigence et la responsabilisation des équipes.

Trois valeurs fondamentales guident chacune de ses décisions : l'ambition sans frontière, la foi et l'éthique, et l'impact. Pour lui, le succès ne se mesure pas uniquement aux résultats économiques : il se mesure à la valeur sociale et stratégique créée pour le Sénégal et le continent. La vraie réussite, dit-il, est la trace que l'on laisse derrière soi.

Dans dix ans, Adama voit AB Corporation comme un groupe panafricain structuré, influent et incontournable dans l'univers de la communication stratégique, implanté dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, avec des filiales fortes et autonomes capables d'accompagner États, multinationales et grandes marques africaines. Il imagine Publicix Africa comme la référence en communication 360° en Afrique francophone, Publicix Signature comme un acteur majeur du branding premium et de l'embellissement stratégique des espaces urbains, Publicix Green comme un pont solide entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique sur les enjeux de RSE et de coopération économique, et Waw Africa TV comme une plateforme panafricaine de production et de diffusion de contenus à fort impact.

Au-delà du business, il souhaite qu'AB Corporation devienne une école de formation, un incubateur de talents et un symbole de réussite entrepreneuriale sénégalaise, capable de transformer l'image de Dakar et de positionner l'Afrique autrement.

À ceux qui rêvent de suivre ses pas, il dit : rêvez grand, mais structurez votre rêve. Le talent sans discipline ne construit rien. Il faut se former, comprendre son secteur, rester constant. Ne vous limitez pas au marché local : le monde est accessible aujourd'hui. Et surtout, gardez vos valeurs : crédibilité, parole donnée et éthique sont plus puissantes que n'importe quelle stratégie. Le Sénégal regorge de jeunes talents brillants, mais ce qu'il faut, c'est de la vision, de la rigueur et de l'audace. Notre génération ne doit pas seulement chercher à réussir : elle doit chercher à bâtir.