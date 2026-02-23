Sénégal: Pèlerinage diocésain de Mont-Rolland - Le carême et le ramadan, 'un clin d'oeil du ciel' selon Monseigneur Victor Ndione

Pour Monseigneur Victor Ndione, évêque de Nouakchott, la coïncidence entre le carême et le ramadan constitue « un clin d'oeil du ciel ». Il s'est exprimé ainsi lors de la 35e édition du pèlerinage diocésain de Mont-Rolland, tenue le dimanche 22 février 2026.

« Avec Marie, Mère de l'espérance, marchons ensemble », tel était le thème de cette 35e édition organisée à Mont-Rolland, dans le département de Tivaouane. En cette période marquée par le carême et le ramadan, Monseigneur Victor Ndione y voit un signe fort invitant les deux communautés au dialogue afin de renforcer la cohabitation harmonieuse entre chrétiens et musulmans, pour le développement socio-économique du pays, quelle que soit l'appartenance religieuse. Une cohabitation pacifique souvent citée en exemple à travers le monde.

Dans son homélie, l'évêque de Nouakchott a appelé les fidèles à un retour vers le Seigneur et à l'abandon de certaines pratiques contraires aux recommandations divines, soulignant que le salut de l'humanité ne peut être garanti que par Dieu. Il s'est, par ailleurs, réjoui de la forte mobilisation des fidèles, sans cesse grandissante, qu'il considère comme un signe éloquent de l'élan de foi.

De son côté, l'abbé Armand Ngambi Ndiaye, directeur de la communication diocésaine de Thiès, est revenu sur le thème de cette 35e édition. Il a rappelé que le diocèse de Thiès est sans évêque depuis le départ de Monseigneur André Gueye, nommé archevêque de Dakar. La communauté chrétienne du diocèse demeure ainsi dans l'attente de la nomination d'un nouvel évêque, « dans l'espérance », en écho au thème retenu cette année.

À noter que depuis mai 2025, l'abbé Albert Thierry Sène est nommé administrateur du diocèse de Thiès.