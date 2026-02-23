Sénégal: Décès de Youssou Diouf - La ministre Khady Diène Gaye rend hommage au jeune footballeur

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a exprimé sa profonde émotion à la suite du décès du jeune footballeur Youssou Diouf, survenu après un malaise lors d'un match de championnat disputé le week-end dernier.

Dans un message empreint de gravité et de compassion, la ministre a fait part de sa tristesse face à la disparition brutale d'un joueur qui s'est éteint en pleine pratique de sa passion. « Partir ainsi constitue une épreuve douloureuse qui bouleverse toute la famille sportive », a-t-elle souligné, rappelant l'attachement profond des Sénégalais aux valeurs du sport.

Un choc pour la communauté sportive

La disparition de Youssou Diouf a provoqué une vive émotion au sein du football national, notamment dans son club, l'AS Saloum, où le joueur évoluait. Coéquipiers, dirigeants et supporters restent sous le choc face à ce drame survenu en pleine compétition.

Dans son message, Khady Diène Gaye a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses partenaires de jeu, à son club ainsi qu'à l'ensemble de la communauté sportive, durement éprouvée par cette perte soudaine.

Un appel au recueillement

La ministre a enfin invité à l'unité et au recueillement en ces moments difficiles, priant pour le repos de l'âme du joueur disparu. « Que le Tout-Puissant l'accueille dans Sa miséricorde et lui accorde le repos éternel », a-t-elle conclu.