Sénégal: Décès de Youssou Diouf - La ministre Khady Diène Gaye rend hommage au jeune footballeur

23 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a exprimé sa profonde émotion à la suite du décès du jeune footballeur Youssou Diouf, survenu après un malaise lors d'un match de championnat disputé le week-end dernier.

Dans un message empreint de gravité et de compassion, la ministre a fait part de sa tristesse face à la disparition brutale d'un joueur qui s'est éteint en pleine pratique de sa passion. « Partir ainsi constitue une épreuve douloureuse qui bouleverse toute la famille sportive », a-t-elle souligné, rappelant l'attachement profond des Sénégalais aux valeurs du sport.

Un choc pour la communauté sportive

La disparition de Youssou Diouf a provoqué une vive émotion au sein du football national, notamment dans son club, l'AS Saloum, où le joueur évoluait. Coéquipiers, dirigeants et supporters restent sous le choc face à ce drame survenu en pleine compétition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son message, Khady Diène Gaye a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses partenaires de jeu, à son club ainsi qu'à l'ensemble de la communauté sportive, durement éprouvée par cette perte soudaine.

Un appel au recueillement

La ministre a enfin invité à l'unité et au recueillement en ces moments difficiles, priant pour le repos de l'âme du joueur disparu. « Que le Tout-Puissant l'accueille dans Sa miséricorde et lui accorde le repos éternel », a-t-elle conclu.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.