Congo-Kinshasa: Au pays - Ligue 1 - Mazembe conforte son leadership dans le groupe A

Le Championnat national de Football Ligue 1 de la République démocratique du Congo (RDC) s'est poursuivi ce dimanche 22 février 2026, avec plusieurs rencontres disputées dans les groupes A et B.

À Lubumbashi : le Tout puissant Mazembe a consolidé sa place de leader du groupe A en s'imposant 3-0 face au Simba de Kolwezi, en match en retard de la 19e journée, au stade TP Mazembe de Kamalondo. Grâce à ce succès, Mazembe totalise désormais 49 points ; tandis que Simba reste troisième avec 42 unités.

Toujours à Lubumbashi, le Football club Saint Eloi Lupopo a dominé le Football Club Tanganyika de Kalemie, sur le score de 2-1, lors de la 21e journée du groupe A, au stade Kibasa Maliba. Ce résultat permet à Lupopo de grimper à la deuxième place avec 42 points et une différence de buts de +24 en 18 matches disputés. De son côté, Tanganyika occupe la sixième position avec 32 points.

Dans le même groupe A, le Sa Majesté Sanga Balende s'est incliné face à la Jeunesse sportive Groupe Bazano sur la plus petite des marges, 0-1, en match de la 22e journée. Au classement, Sanga Balende reste 12e avec 24 points ; tandis que Bazano remonte à la 14e place avec 21 points.

Dans le groupe B, à Kindu, l'équipe locale de l'AS Maniema Union a pris le dessus sur l'Étoile du Kivu 3-2, en match de la 28e journée. Maniema Union occupe désormais la quatrième place, avec 30 points ; alors qu'Étoile du Kivu demeure 10e avec 19 points.