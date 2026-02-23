Congo-Kinshasa: Début de l'atelier sur la modernisation du processus de gestion de l'Examen d'Etat

Le Gouvernement renforce le processus de digitalisation de l'organisation de l'Examen d'État en RDC.

Il organise, du 23 au 26 février à Kinshasa, un atelier sur la modernisation et l'optimisation du processus de gestion des données de cette épreuve nationale.

Selon le vice-ministre de l'Éducation nationale, ce forum s'inscrit dans la dynamique de mise en oeuvre du plan quinquennal du système éducatif 2024-2029, lequel accorde une place importante à l'intégration des technologies de l'information et de la communication.

Le vice-ministre de l'Éducation nationale, Théo Kazadi, estime que la digitalisation de l'Examen d'État représente un levier incontournable pour garantir la transparence, la fiabilité et la rapidité dans le traitement des données.

De son côté, l'inspecteur général de l'Éducation souligne que cet atelier traduit l'engagement continu du Gouvernement à améliorer l'organisation des épreuves certificatives nationales, notamment l'Examen d'État, qui consacre la fin du cycle secondaire en RDC.

Hubert Kimboza indique que la modernisation de la gestion des données de l'Exetat vise à réduire les délais de traitement et de publication des résultats.

Il ajoute que cette approche permettra également de minimiser les erreurs humaines, de renforcer la traçabilité et la sécurité des informations, tout en améliorant la coordination entre les différentes instances impliquées dans la gestion de l'Examen d'État.

Ce forum de trois jours réunit les différents acteurs qui prennent part dans la gestion des épreuves certificatives à travers le pays, notamment les inspecteurs principaux provinciaux, les directeurs des provinces éducatives ainsi que d'autres responsables techniques du secteur.