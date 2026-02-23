Togo: Progression solide de l'activité économique

23 Février 2026
Togonews (Lomé)

L'économie a progressé de 6,3 % au troisième trimestre 2025, selon les Comptes nationaux trimestriels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED). Ce rythme demeure soutenu, bien qu'en léger retrait par rapport aux 6,5 % enregistrés à la même période en 2024.

La dynamique est principalement tirée par le secteur secondaire (+9,1 %), porté par la vigueur de la construction (+22,9 %) et de l'industrie extractive (+16,6 %). Le secteur tertiaire affiche une progression de 4,9 %, soutenue notamment par les transports et l'entreposage (+18,6 %) ainsi que par l'information et la communication (+15,3 %). Le secteur primaire enregistre une hausse de 4 %, grâce aux activités sylvicoles et d'élevage.

Sur les trois premiers trimestres de l'année, le produit intérieur brut cumulé s'établit à 4 876,1 milliards de Fcfa, contre 4 586,1 milliards un an plus tôt, traduisant une expansion continue de la production nationale. Ces résultats confirment la résilience de l'économie togolaise et la poursuite de sa transformation structurelle, en attendant les données du quatrième trimestre qui permettront d'établir la performance annuelle globale.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.