Cote d'Ivoire: Escroquerie présumée de 80 millions FCFA - Jean Christian Konan écroué au Pôle pénitentiaire d'Abidjan

Le parquet près le Tribunal de Première Instance de Bingerville a rendu public, ce lundi 23 février 2026, un communiqué relatif à l'interpellation de M. Konan Andi Jean-Christian, plus connu sous le nom de Jean Christian Konan alias JCK, dans le cadre d'une affaire d'escroquerie portant sur une importante somme d'argent.

Selon le communiqué du procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Bingerville, l'intéressé a été interpellé le lundi 16 février 2025 en exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 20 novembre 2025 par le juge d'instruction du 2e cabinet de cette juridiction. Ce mandat s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits d'escroquerie à grande échelle.

Présenté au juge d'instruction le vendredi 20 février 2026, Jean Christian Konan s'est vu notifier le mandat d'arrêt émis à son encontre. À l'issue de son audition, il a été inculpé pour des faits d'escroquerie portant sur un montant de quatre-vingts millions (80 000 000) de Fcfa. Le magistrat instructeur a également ordonné son placement sous mandat de dépôt.

Le parquet précise que l'accusé avait été convoqué à plusieurs reprises par la justice, sans jamais se présenter, ce qui a conduit à la délivrance du mandat d'arrêt. Son interpellation marque ainsi une nouvelle étape dans cette procédure judiciaire qui suscite un vif intérêt.

L'affaire ne concerne toutefois pas uniquement Jean Christian Konan. La procédure judiciaire implique également Madame Konan Kouassi Muriel Aya, actuellement placée sous contrôle judiciaire. Un autre mis en cause, Monsieur Konan Marc Michael, fait pour sa part l'objet de recherches actives.

Par ce communiqué, le parquet de Bingerville réaffirme sa détermination à lutter contre les infractions économiques et financières, notamment les faits d'escroquerie qui portent atteinte à la confiance des citoyens et à la stabilité des transactions. L'enquête judiciaire suit son cours afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cette affaire et de situer les responsabilités de chacun, conformément aux dispositions légales en vigueur.