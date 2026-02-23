Ile Maurice: Cyclone Horacio - Rodrigues sur le qui-vive, classe II maintenue

Un avertissement de cyclone de classe II est en vigueur à Rodrigues alors que le cyclone tropical intense Horacio se renforce. À 16h ce lundi 23 février, le centre de la tempête se trouvait à environ 230 km à l'est de l'île et se déplace vers le sud-ouest à 15 km/h.

Le cyclone pourrait passer à environ 200 km à l'est-sud-est de Rodrigues dans la soirée.

Le public est invité à compléter ses précautions : vent de 40 à 50 km/h avec rafales jusqu'à 100 km/h et mer très agitée avec des houles de 6 mètres. Il est fortement déconseillé de s'aventurer en mer.

Le prochain bulletin officiel sera publié vers 22h10.