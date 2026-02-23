Ile Maurice: Une unité de bronchoscopie bientôt au pays

Le professeur Kian Fan Chung, expert international en médecine respiratoire basé au Royaume-Uni, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, Navin Ramgoolam, au bâtiment du Trésor aujourd'hui, lundi 23 février.

Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs sujets majeurs liés à la santé, notamment les récents progrès en médecine respiratoire et les perspectives de développement de ce domaine à Maurice. Les discussions ont porté sur un accord prochain visant à mettre en place une unité de bronchoscopie interventionnelle, une spécialité qui joue un rôle crucial dans le diagnostic et le traitement de nombreuses maladies pulmonaires. À l'heure actuelle, de nombreux patients mauriciens doivent encore se rendre à l'étranger pour bénéficier de ces soins.

Selon le professeur Chung, le besoin est réel et urgent : «Ce type de traitement doit absolument être disponible à Maurice. Il s'agit d'une avancée médicale indispensable pour améliorer la prise en charge des maladies respiratoires et sauver des vies.»

Chung est professeur de médecine respiratoire et dirige l'Experimental Medicine Studies Unit au National Heart & Lung Institute. Il est également consultant en pneumologie au Royal Brompton & Harefield Hospital et à la Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust. Il est reconnu parmi les 2 % des scientifiques mondiaux les plus influents dans le domaine de la pneumologie.

Le professeur a une longue histoire de collaboration avec la région de l'océan Indien, incluant Maurice, La Réunion, Madagascar et l'Afrique du Sud. Il a contribué à la formation des médecins locaux et a été l'un des fondateurs de la Société de pneumologie de l'océan Indien (SPOI) en 1992.

En 2012, il a été chargé par le Premier ministre de l'époque d'évaluer les services de pneumologie à Maurice et de proposer un plan pour développer ces services dans les cinq hôpitaux régionaux. Depuis, le pays a vu une expansion des spécialistes respiratoires, des services de bronchoscopie et des programmes de réhabilitation pulmonaire.

L'unité de bronchoscopie interventionnelle qui sera bientôt mise en place à Maurice devrait permettre aux patients de bénéficier de soins de pointe localement, tout en plaçant les services de pneumologie du pays au niveau international.