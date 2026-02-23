Afrique de l'Est: «Traveller Review Awards» - Constance Hospitality se distingue une nouvelle fois

Constance Hospitality continue d'étoffer sa collection de récompenses internationales. Le groupe hôtelier s'est en effet distingué lors de l'édition 2026 des Traveller Review Awards de Booking.com, l'une des plus importantes plateformes de réservation en ligne au monde. De nombreux établissements du groupe ont obtenu d'excellentes notes, sur la base des avis de leurs clients.

Les distinctions attribuées par les Traveller Review Awards de Booking. com récompensent la qualité de service, l'attention portée aux détails, le professionnalisme des équipes et la cohérence de l'expérience offerte. Deux établissements de Constance Hospitality ont obtenu une note excellente de plus de 8/10, tandis que neuf autres ont réalisé un score au-delà de 9/10.

Pour Jean-Jacques Vallet, Chief Executive Officer de Constance Hospitality, cette performance remarquable témoigne une fois de plus du maintien constant d'un très haut niveau de satisfaction clientèle à travers l'ensemble des établissements hôteliers du groupe. «Nous sommes profondément honorés par ces distinctions, qui sont avant tout un hommage à nos équipes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Leur professionnalisme, leur sens de l'accueil et leur attention aux détails donnent toute leur valeur à chaque séjour et permettent à nos hôtes de vivre l'expérience et la qualité qu'ils s'attendent de nous.»

À Maurice, plusieurs établissements se sont particulièrement distingués, dont le Constance Prince Maurice (9,5/10), le Constance Sakoa Boutik (9,2/10) et le Constance Belle Mare Plage (8,8/10). C Resorts, la marque lifestyle de Constance Hospitality, est également honorée par plusieurs distinctions. C Mauritius, situé à Palmar, a obtenu une excellente note de 9,2/10, tandis que C Rodrigues, à Anse-Mourouk, Rodrigues, a atteint la note remarquable de 8,8/10.

À travers les Seychelles, les Maldives, Rodrigues et Madagascar, les établissements Constance Hotels & Resorts ont également obtenu d'excellentes notes, confirmant la qualité des expériences proposées sur les destinations du groupe dans l'océan Indien : Constance Ephelia Seychelles (9,2), Constance Lemuria Seychelles (9,5), Constance Tsarabanjina Madagascar (9,6), Constance Tekoma Rodrigues (9,0), Constance Halaveli Maldives (9,8) et Constance Moofushi Maldives (9,7).