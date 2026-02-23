Ile Maurice: Rodrigues face à un passage mesuré

Aujourd'hui, Rodrigues vit sous la vigilance du cyclone tropical Horacio, dont l'intensification a conduit à l'émission d'un cinquième bulletin cyclonique. Selon le sixième bulletin publié en fin de journée, le point le plus rapproché de l'île est attendu ce soir, plaçant l'île dans une attente prudente.

Dès les premières heures, l'atmosphère s'est chargée d'une lourde humidité. Un ciel dense, uniformément gris, couvre les reliefs de l'île, comme figé au-dessus des collines. De fines pluies intermittentes traversent les routes inhabituellement calmes. Les prévisions annoncent une influence plus marquée des bandes nuageuses d'Horacio à partir de l'après-midi.

En mer, le décor est bien plus saisissant. Une houle venue de l'est, atteignant près de six mètres, soulève des vagues massives qui se fracassent sur les récifs dans un fracas continu. Les autorités multiplient les appels à la prudence : éviter toute sortie en mer et sécuriser les embarcations. Dans les villages côtiers, les pêcheurs n'ont pas attendu : les pirogues ont été hissées hors de l'eau et solidement attachées, signe d'une préparation sérieuse face à la menace.

Pourtant, sur la terre ferme, le sentiment dominant demeure celui d'un calme relatif. Beaucoup d'habitants parlent d'un cyclone «tranquille».

«Il y a du vent, oui... mais pour l'instant, rien d'alarmant», confiait un résident de Mont-Lubin, scrutant les nuages poussés à vive allure. Dans les commerces, l'activité reste modérée : quelques clients complètent leurs provisions, sans mouvement de panique.

Chez les agriculteurs, l'attente prend une autre tonalité. Après plusieurs semaines marquées par un déficit pluviométrique dans certaines régions, beaucoup espèrent des pluies plus soutenues. «On comptait sur un bon arrosage pour les cultures... mais jusqu'ici, la pluie ne suffit pas», regrettait un planteur de Citron-Donis. Les averses tombées dans la journée ont à peine humidifié les sols, sans réellement revitaliser les plantations.

Ce contraste entre l'apparente accalmie et les consignes répétées des autorités rappelle néanmoins que la prudence reste de mise. Les habitants sont invités à achever leurs préparatifs : sécuriser les habitations, constituer des réserves d'eau et de vivres, et suivre attentivement l'évolution des bulletins météorologiques.

À Rodrigues, le cyclone avance avec retenue -- mais l'île, elle, reste en alerte.