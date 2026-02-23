Cote d'Ivoire: Bouaké/Lions Clubs International - Le gouverneur du district 403 A2 satisfait de son mandat à mi-parcours

Michel Boua, gouverneur du district 403 A2 du Lions Clubs International, était en visite de travail à Bouaké, le 21 février 2026. Au cours de cette visite, il a mené une série d'activités qui se sont déroulées dans la salle de réunion de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI).

L'un des temps forts de ces activités a été l'important don fait à deux associations œuvrant dans des domaines distincts. Il s'agit, en premier lieu, de l'Association pour le bien-être des albinos de Bouaké. Au nom des membres du Lions Clubs International, Michel Boua a remis des crèmes solaires destinées à aider les membres de cette association à protéger leur peau contre les effets nocifs du soleil.

La deuxième association bénéficiaire est le Comité volontaire d'assainissement du quartier Koko (Covadeg), qui a reçu, des mains du gouverneur du district 403 A2, des équipements destinés à lutter contre l'insalubrité. Il s'agit, entre autres, de brouettes, de balais et de râteaux. En réceptionnant ces dons, les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier leur bienfaiteur, à qui ils ont promis de faire bon usage du matériel reçu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En marge de ces actions à forte portée sociale, les Lions de Bouaké, ainsi que ceux venus de plusieurs grandes localités de la Côte d'Ivoire, se sont retrouvés en salle pour d'autres activités, principalement marquées par deux importantes conférences. La première portait sur le thème : « Leadership : préparation des futurs dirigeants de club, en route pour un nouveau mandat ». La seconde avait pour thème : « Stratégie de redynamisation d'un club Lions ».

Face à la presse, Michel Boua a indiqué que sa visite à Bouaké s'inscrivait dans le cadre des activités zonales. « Nous avons la rencontre des trois zones réunies, qui constitue une rencontre régionale », a-t-il précisé, tout en soulignant que ces rencontres sont l'occasion de partager les expériences et d'évaluer ce qui a fonctionné ou non. « Il s'agit de faire le bilan à mi-parcours de notre mandat, entamé le 1er juillet 2025. Notre mandat dure un an », a-t-il expliqué.

Concernant ce bilan à mi-parcours, Michel Boua s'est dit satisfait. « Je suis satisfait parce que chaque responsable de zone a déjà exécuté environ 70 % de son plan d'action. Il nous reste encore quelques mois pour achever les 30 % restants », s'est-il réjoui.