Ile Maurice: Un dépôt de gerbes pour célébrer la résilience et la longévité du parti

Le Parti Travailliste (PTr) a célébré aujourd'hui, lundi 23 février, son 90e anniversaire lors d'une cérémonie de dépôt de gerbes au Square Guy Rozemont, à Port-Louis. Membres du parti, sympathisants et figures historiques de la formation politique se sont réunis pour rendre hommage aux pionniers et militants qui ont marqué son parcours depuis sa fondation en 1936 par le Dr Maurice Curé.

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, était présent à cette commémoration symbolique. Dans une brève déclaration à la presse, il s'est dit fier de voir que, neuf décennies après sa création, le PTr «est toujours debout». Il a rendu hommage à ceux qui ont contribué à écrire l'histoire du parti depuis 1936, soulignant son rôle majeur dans l'évolution politique et sociale du pays.

«Si Parti Travayis pa ti ekziste, Moris ti pou bien diferan», a affirmé le chef du gouvernement. Il a donné rendez-vous aux militants et au public le 1er mars prochain pour célébrer «dignement» cet anniversaire marquant.

Interrogé sur la question de la relève au sein du PTr, Navin Ramgoolam a répondu sans détour : «Mo ankor laem.» Il a toutefois précisé que le leadership évoluera «au moment voulu», laissant entendre qu'une transition se fera en temps opportun.

À l'issue de la cérémonie, le Premier ministre s'est également exprimé sur le dossier des Chagos notamment sur Misley Mandarin. «Pa krwar nou pena opsion... nou ena opsion», a-t-il déclaré, affirmant suivre la situation de très près.

Navin Ramgoolam a indiqué avoir discuté de ce dossier avec le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, plus tôt dans la journée. Une rencontre avec l'Attorney General est prévue demain, ainsi qu'une réunion interministérielle, a-t-il précisé. Le chef du gouvernement a également fait savoir qu'il a déjà consulté des légistes afin d'examiner les différentes options juridiques envisageables.

Tout en revenant sur la portée symbolique de la date, il a souligné que ce 23 février représente «un grand jour» pour le PTr. «Nous ne célébrons pas tous les jours les 90 ans d'un parti politique», a-t-il rappelé, insistant sur la longévité et la résilience de la formation rouge dans le paysage politique mauricien.