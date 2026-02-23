Afrique: L'importation bovine d'Afrique du Sud suspendue

L'industrie bovine en Afrique du Sud traverse actuellement l'une des pires épidémies de fièvre aphteuse jamais enregistrées. Depuis le début de 2025, selon la presse sud africaine, la maladie s'est propagée dans sept des neuf provinces, touchant récemment le Cap-Occidental et le Cap-Nord, où des mesures de quarantaine ont été mises en place dans les exploitations concernées. La maladie provoque des cloques douloureuses sur la langue, les lèvres et les pattes des animaux, rendant l'alimentation et la marche difficiles.

Face à cette situation, le ministère de l'Agro-industrie et de la sécurité alimentaire avait déjà pris, en octobre dernier, des mesures de précaution pour éviter tout risque d'introduction de la maladie sur le territoire et protéger les élevages locaux. Tous les bovins, chèvres et moutons importés doivent passer des tests sanitaires avant leur arrivée, avait-il été annoncé.

Avec l'aggravation de l'épidémie, le gouvernement sud-africain a déclaré l'état de catastrophe nationale. En conséquence, le Conseil des ministres a avalisé, le 20 février, qu'aucun nouveau permis d'importation de bovins en provenance d'Afrique du Sud ne sera accordé pour le moment.

Toutefois, des mesures ont été mises en place pour permettre l'importation de bétail depuis d'autres pays, afin de répondre aux besoins locaux. Selon Statistics Mauritius en 2024, la production de viande bovine issue de bovins importés représente 95,4 % de la production totale, soulignant l'importance de ces mesures pour assurer la sécurité alimentaire et la stabilité de la filière locale.