Afrique: 19 agents du Nigeria entreprennent une tournée d'étude à l'Administration Fiscale du pays

Une délégation de haut niveau comprenant 19 cadres de l'Administration Fiscale du Nigeria et d'autres parties prenantes de divers secteurs du Nigeria sont présentement en Gambie dans le cadre d'une tournée d'étude en vue de s'imprégner des meilleures pratiques d'usage de l'Administration Fiscale de la Gambie.

Cette visite devrait permettre à la délégation venue du Nigeria d'étudier le processus de marquage de carburant et de tirer des enseignements sur les réformes entreprises par l'Administration Fiscale de la Gambie. Cette visite a été une source de grande fierté pour la Gambie, car elle a démontré que l'Administration Fiscale de la Gambie a pris les devants en ce qui concerne le processus de numérisation des systèmes douaniers en Afrique.

L'Administration Fiscale de la Gambie, sous la tutelle du directeur général, Mr Yankuba Darboe, continue de produire d'excellents résultats en termes de collecte de revenus en raison des multiples reformes récemment mises en œuvre dans le cadre du processus de numérisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le directeur général a révélé lors de son discours de bienvenue à la délégation nigériane au siège de l'institution fiscale « sa fierté de voir le Nigeria - un géant de l'Afrique- entreprendre une tournée d'étude pour s'imprégner des meilleures pratiques d'usage en cours » à l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA)

« C'est un moment de joie et de reconnaissance lorsqu'un pays frère tel que le Nigeria apprécie les efforts que nous avons entrepris pour la transformation numérique de notre système de collecte de revenus, » a-t-il déclaré.

Selon Mr Yankuba Darboe, leurs collègues du Nigeria sont en Gambie afin d'étudier, de comprendre spécifiquement le mode de marquage, la solution et l'intégrité du système d'alimentation de carburant employé par l'Administration Fiscale de la Gambie, couramment appelé l'Initiative de Marquage du Carburant.

Cette tournée d'étude, a-t-il ajouté, reflète l'esprit de coopération entre les administrations fiscales africaines, qui échangent de plus en plus sur les difficultés rencontrées dans le secteur aval de l'industrie pétrolière.

Le patron de l'Administration Fiscale de la Gambie a poursuivi pour dire que la solution pour l'intégrité du carburant a été introduite par l'institution fiscale en 2025 par le biais d'un partenariat public-privé avec le Projet SICPA.

Selon lui, cette initiative est une réponse stratégique aux difficultés persistantes qui entravaient la collecte des revenus gouvernementaux et sabotaient les efforts visant la protection des consommateurs contre les produits pétroliers de qualité inférieure. Avant son introduction, a-t-il poursuivi, « nous étions confrontés à de nombreuses difficultés, notamment le trafic de carburant, l'adultération des produits pétroliers, et les pratiques illégales dans le marché du carburant. »

Ces difficultés ont non seulement entrainé des pertes de revenue substantielles pour l'Etat, mais les consommateurs ont également été exposés à des produits pétroliers qui pourraient endommager le moteur des véhicules et mettre la vie des usagers en danger, » a-t-il déclaré. L'introduction du système de marquage de carburant devait remplir plusieurs objectifs clés :

Premièrement, réduire considérablement la contrebande de produits pétroliers en permettant à l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) de faire la distinction entre les produits légalement importés et les produits prohibés, »

« Deuxièmement, mettre fin à l'adultération du carburant, notamment le mélange de produits pétroliers de qualité pure avec des produits de contrebande ou de qualité inférieure. »

« Troisièmement, créer une atmosphère compétitive, saine et équitable pour tous les marchands de carburant licenciés à travers un mécanisme de supervision stricte et rigoureux. »

« Quatrièmement, protéger les consommateurs en préservant la qualité du carburant disponible sur le marché, empêchant ainsi l'utilisation de produits pétroliers de qualité inférieure par les usagers de véhicules. »

Le directeur général de l'administration Fiscale de la Gambie (GRA) a également informé la délégation nigériane que les revenus fiscaux de la Gambie émanant des produits pétroliers ont considérablement augmenté depuis l'introduction de la solution pour l'intégrité du carburant.

« Ces progrès sont le résultat de la réduction des fuites, de la mise en place de mécanismes de supervision beaucoup plus stricte et vigoureux dans toute la chaine de distribution, et d'une adhésion massive de la part des marchands de carburant» a-t-il annoncé.

Le président Barrow promet une politique de tolérance zéro contre la corruption; la Gambie conçoit son chemin vers la prospérité