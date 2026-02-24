Cameroun: Le corps d'Anicet Ekane enfin rendu à sa famille

Le corps d'Anicet Ekane, figure de l'opposition décédée le 1er décembre 2025 en détention au Secrétariat d'État à la Défense (SED), a été remis à sa famille. L'information, confirmée ce lundi, met fin à des semaines d'attente et de tensions.

Une libération intervenue après la sortie musclée de Maurice Kamto

La décision des autorités fait suite à la déclaration cinglante de Maurice Kamto la veille sur ABK Radio web. Le président du MRC avait dénoncé le "traitement odieux" infligé à Anicet Ekane et exigé que le régime "respecte sa dignité d'être humain dans la mort". Vingt-quatre heures plus tard, le gouvernement ordonnait au SED de libérer la dépouille.

Le SED contraint de lâcher prise après la pression populaire

Depuis le décès d'Anicet Ekane, sa famille et ses avocats multipliaient les démarches pour récupérer le corps, maintenu sous scellés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Les autorités opposaient une fin de non-recevoir, invoquant des besoins d'investigation. La pression politique exercée par Maurice Kamto et l'indignation croissante de l'opinion ont finalement eu raison de ce blocage.

La famille peut enfin organiser des obsèques dignes

Pour les proches d'Anicet Ekane, cette libération est un soulagement mêlé de chagrin. Après trois mois d'incertitude, ils peuvent enfin entreprendre les démarches funéraires et offrir une sépulture à leur aîné. Le Manidem, son parti, a salué une victoire, tout en rappelant que le combat pour la vérité sur les causes de sa mort n'est pas terminé.

Un tournant politique majeur dans le traitement des opposants

À court terme, cette décision apaise les tensions et évite une escalade. À long terme, elle pose un précédent : jamais un corps retenu par le SED n'avait été libéré sous la pression de l'opposition. Ce précédent pourrait encourager d'autres familles à réclamer justice et transparence. Il marque aussi la puissance de la parole politique de Maurice Kamto, capable d'infléchir la position du gouvernement.

La vérité sur la mort d'Anicet Ekane sera-t-elle un jour établie ?

Alors que la famille prépare les funérailles, une question demeure : l'autopsie, réalisée dans des conditions contestées, et l'enquête gouvernementale, toujours sans conclusions, permettront-elles un jour de faire toute la lumière sur les circonstances du décès d'Anicet Ekane ?