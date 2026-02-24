Afrique: Maurice à la conquête du marché éducatif africain

23 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, en collaboration avec l'Economic Development Board, organise actuellement une série de foires éducatives en Afrique sous la bannière Study in Mauritius.

En effet, une délégation composée d'universités publiques et privées mauriciennes était en mission en Zambie les 19 et 20 février, et s'est rendue au Zimbabwe aujourd'hui et jusqu'à demain (23 au 24 février). Au programme : visites d'établissements scolaires, rencontres avec des étudiants et leurs parents, ainsi qu'une foire éducative favorisant un échange direct avec les représentants des institutions mauriciennes.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet phare Study in Mauritius, annoncé dans le Programme gouvernemental 2025-2029 et soutenu par le Budget 2025-2026. Aujourd'hui sur pied, ce projet s'aligne sur la vision stratégique du ministère visant à renforcer l'internationalisation de l'enseignement supérieur mauricien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers cette démarche, le pays se positionne comme un pôle éducatif régional et international, proposant des diplômes reconnus à l'échelle mondiale dans un environnement sûr, stable et multiculturel. L'île met également en avant la qualité de son encadrement académique, la diversité de ses filières et son ouverture sur l'Afrique et le reste du monde.

Des bourses seront accordées aux étudiants méritants. Le Mauritius-Africa Scholarship Scheme est également proposé, offrant des opportunités d'études financées au sein des institutions publiques locales et facilitant l'accès à un enseignement supérieur.

Plus d'informations: studyinmauritius.mu  

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.