Afrique: La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient d'élire son nouveau Président

document

Arusha — L'honorable Juge Blaise Tchikaya exercera ses fonctions jusqu'à la fin du mandat du Président sortant, qui avait été élu le 2 juin 2025 pour une période de deux (2) ans. L'honorable Juge Modibo Sacko continuera d'exercer ses fonctions de Juge à la Cour.

Dans son adresse, l'honorable Juge Modibo Sacko, Président sortant, a exprimé toute sa gratitude à ses collègues Juges, au Greffe ainsi qu'au membres du personnel et à l'ensemble des parties prenantes, pour leur soutien et leur coopération pendant la période durant laquelle il a tenu les rênes de la Cour.

Le Président nouvellement élu s'est dit très honoré de la confiance placée en lui par ses pairs à travers ces nouvelles responsabilités.

« J'assume cette responsabilité avec un sens élevé du devoir de préserver le mandat de la Cour. Au moment où nous nous préparons à lancer la commémoration du 20e anniversaire de la Cour. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec mes collègues Juges, le personnel du Greffe et toutes les parties prenantes afin de réfléchir sur les réalisations de la Cour, de relever les défis actuels et de renforcer davantage le rôle de la Cour dans la protection des droits de l'homme et des peuples à travers le continent », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Président nouvellement élu a exprimé, au nom de la Cour, sa gratitude envers le Président sortant, l'Honorable Juge Sacko, pour son leadership et les services rendus pendant son mandat.

Le nouveau Bureau de la Cour se compose désormais de l'honorable Juge Blaise Tchikaya (Président de la Cour) et de l'honorable Juge Chafika Bensaoula de l'Algérie (Vice-présidente de la Cour).

Vous pouvez consulter les profils du Président nouvellement élu et de la Vice-présidente en cliquant sur les liens ci-après :

Juge Bensaoula Chafika (Vice-présidente) - Algérie Juge Blaise Tchikaya (Président)-République du Congo