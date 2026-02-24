Ile Maurice: Des jeunes artistes brillent

Du 16 au 19 février, le Caudan Arts Centre s'est transformé en univers coloré et rempli d'imagination. La Sovereign Art Foundation y a organisé une exposition spéciale, réunissant des élèves finalistes de 17 écoles à travers Maurice.

Pendant quatre jours, le public a pu découvrir gratuitement de magnifiques peintures, dessins et créations originales. Chaque oeuvre racontait une histoire ou exprimait une émotion. Certains tableaux mettaient en valeur les paysages mauriciens, d'autres parlaient d'amitié, de rêves ou de moments de la vie quotidienne. Pour ces jeunes artistes, exposer dans un lieu aussi prestigieux a été une expérience inoubliable. Plusieurs ont expliqué que cela les encourage à continuer à créer et à croire en leur talent.

La compétition était serrée, mais deux oeuvres se sont distinguées. Le Public Prize Winner est revenu à Shenane Selena Ng-Wing-Yik, élève du collège Royal de Port-Louis, qui a présenté son oeuvre intitulée Whispers of Flames. Le public a voté pour son tableau car il a été séduit par ses couleurs et son message.

Le Judges' Vote Winner a été attribué à Yaryna Rhea Boodhun, élève du Mohun Prasad Sharma Jugdambi State Secondary School avec son oeuvre Breath between beats, choisie par le jury pour sa créativité et sa maîtrise artistique.

La cérémonie de la Sovereign Art Foundation Mauritius Student Prize Award a réuni les 30 finalistes, qui étaient accompagnés de leurs parents et enseignants. Les juges, Meha Desai, Rajni Deelchand, Madhvi Nunkoo Etwaroo et Malika Teeluck, ont félicité chaque participant, et salué leur imagination et leurs efforts.

Cet événement n'aurait pas été possible sans le soutien des sponsors. Dans la catégorie Gold : MCB, PG Capital, Atlas Life et Currimjee Jeewanjee. Dans la Silver : Bloomage. Dans la Bronze : Elite Cleaning Solutions Ltd.

Au-delà de l'art, cette initiative a aussi porté un message de solidarité. Fidèle à sa mission, la Sovereign Art Foundation a remis un chèque de Rs 250 000 à la Currimjee Foundation afin de soutenir des enfants vulnérables à Maurice.

Cette exposition prouve que l'art, ce n'est pas seulement dessiner ou peindre : c'est aussi rêver, s'exprimer et faire une différence. Le prochain jeune talent pourrait bien être toi.