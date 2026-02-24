Ile Maurice: Pourquoi avons-nous le hoquet ?

Hic ! Il surgit sans prévenir, parfois en plein éclat de rire ou juste après un repas trop copieux. Le hoquet peut être amusant... mais aussi franchement agaçant. Pourtant, derrière ce petit bruit répétitif se cache un mécanisme bien précis du corps humain. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons interrogé le Dr Mansoor Takun, pédiatre et ancien responsable de l'unité de soins intensifs pédiatriques et néonataux à l'hôpital de Flacq.

Le hoquet, explique-t-il, est provoqué par une contraction brusque et involontaire du diaphragme, le grand muscle situé sous les poumons, qui joue un rôle essentiel dans la respiration. Lorsque ce muscle se contracte soudainement, l'air entre rapidement dans les poumons. Les cordes vocales se referment presque immédiatement, produisant le fameux «hic !».

«Le hoquet est en réalité un réflexe, comme un éternuement», explique le spécialiste. En médecine, il porte même un nom impressionnant : myoclonie phrénoglottique. Un terme complexe pour un phénomène généralement simple... et sans gravité.

Dans l'immense majorité des cas,le hoquet est bénin. Il dure quelques minutes et disparaît spontanément. Les médecins en distinguent toutefois trois formes : le hoquet bénin (le plus courant), le hoquet persistant (au-delà de 48 heures) et le hoquet réfractaire (plus d'un mois, un cas extrêmement rare). Lorsque le hoquet dure plus de deux jours ou empêche de dormir et de s'alimenter, il est conseillé de consulter un médecin. Mais ces situations restent exceptionnelles.

Chez les nourrissons et les jeunes enfants, le hoquet est particulièrement fréquent. Leur diaphragme est plus sensible et leur système nerveux encore en développement. De plus, les bébés avalent facilement de l'air en buvant, ce qui peut déclencher ce réflexe. Bonne nouvelle pour les parents : le hoquet du nourrisson est normal, sans douleur et sans danger.

Certaines habitudes peuvent favoriser son apparition. Manger trop vite, faire un repas trop copieux ou boire des boissons gazeuses peut provoquer une dilatation de l'estomac, situé près du diaphragme. Cette pression stimule alors le muscle et déclenche le hoquet.

Les aliments très épicés peuvent aussi jouer un rôle. Le piment contient une substance appelée capsaïcine, capable d'irriter l'estomac et certains nerfs impliqués dans ce réflexe.

Le stress, l'excitation ou un fou rire intense peuvent également déclencher le hoquet. Ces situations modifient le rythme respiratoire et stimulent le système nerveux. Il n'est donc pas rare qu'un enfant commence à hoqueter après avoir beaucoup ri.

Et les fameux remèdes de grandmère, tels que mettre un fil ou un petit morceau de tissu sur le front d'un bébé, n'ont aucune base scientifique. Le hoquet cesse presque toujours naturellement de lui-même après quelques minutes.

Pour faire passer le hoquet, il n'existe pas de solution miracle universelle. Boire de l'eau lentement, retenir sa respiration quelques secondes ou se calmer peuvent parfois aider en modifiant le rythme respiratoire. Chez le nourrisson, il suffit souvent de le maintenir en position verticale, de lui faire faire un rot ou simplement d'attendre.

Impressionnant mais presque toujours inoffensif, le hoquet fait partie du fonctionnement normal du corps humain. Inutile donc de paniquer : ce petit «hic» n'est généralement qu'un simple réflexe passager.