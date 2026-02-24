Afrique Centrale: La RDC et le Burundi rouvrent la frontière commune de Gatumba

Les autorités de la République démocratique du Congo et du Burundi ont convenu de rouvrir, lundi 23 février 2026, la frontière commune entre les villes de Bujumbura et Uvira. Le trafic a immédiatement repris, à la grande satisfaction des populations des deux pays voisins. Les petits commerçants se disent particulièrement satisfaits.

L'ouverture des postes frontaliers de Kavimvira et Gatumba constitue un soulagement majeur pour la population d'Uvira, au Sud-Kivu, restée coupée de Bujumbura, la capitale burundaise, depuis l'occupation temporaire de la ville par l'AFC-M23 le 10 décembre 2025.

« L'ouverture de la frontière Kavimvira et Bujumbura apporte beaucoup de soulagement à la population d'Uvira, surtout aux petits commerçants transfrontaliers qui dépendent entièrement du Burundi. La fermeture de la frontière avait causé beaucoup de difficultés », a réagi un opérateur économique influent au sein de la fédération, qui a souhaité garder l'anonymat.

La Fédération des entreprises du Congo (FEC-Uvira) exprime à la fois satisfaction et inquiétude. « On demande au gouverneur du Sud-Kivu) de lutter contre les tracasseries, lutter contre la multiplicité des services au niveau des frontières, respecter l'ordre opérationnel aux frontières pour que seuls les services attitrés puissent opérer là-bas » a poursuivi le même opérateur.

Face à une population est démunie, selon lui, il faudra alléger, faciliter les traversées et éviter beaucoup de taxes à payer.

La réouverture de la frontière commune profite aussi à Bujumbura, « parce que tous les petits commerçants qui sillonnent toute la journée la ville d'Uvira en train de vendre des produits de première nécessité, des maçons... ce sont les gens du Burundi ».