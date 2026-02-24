Afrique: Dissolution des partis politiques au Burkina Faso - Pourquoi les putschistes africains se retournent contre leurs alliés

analyse

La fin du mois de janvier 2026 a marqué la fin effective de la politique partisane au Burkina Faso. Le 29 janvier, le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré a officiellement dissous tous les partis politiques, y compris ceux qui avaient soutenu son coup d'État de septembre 2022.

Les partis avaient déjà été suspendus depuis l'arrivée au pouvoir de Traoré, mais la junte a présenté cette dernière mesure comme s'inscrivant dans le cadre d'une « restructuration » plus large de l'État visant à réduire les divisions sociales.

Dans la pratique, cette mesure supprime le peu d'espace qui restait à la participation civique indépendante et concentre davantage le pouvoir entre les mains de Traoré. Les biens des partis ont été saisis par l'État.

Bien que la junte se soit appuyée au départ sur un soutien civil enthousiaste, cette décision contraste avec son discours de mobilisation populaire et de renouveau révolutionnaire. Pourtant, cette trajectoire est loin d'être surprenante.

Dans tout le Sahel et ailleurs en Afrique, les partisans des prises de pouvoir militaires découvrent que l'enthousiasme initial se traduit rarement par une influence politique durable. Les coups d'État qui commencent avec le soutien populaire se terminent souvent par la mise à l'écart ou la répression ouverte par la junte des groupes mêmes qui ont contribué à stabiliser son emprise sur le pouvoir. Cette tendance remonte à plusieurs décennies.

J'ai longuement étudié et écrit sur les coups d'État militaires pendant près d'une décennie, en particulier la récente vague de coups d'État en Afrique.

Je soutiens que, une fois au pouvoir, les dirigeants militaires ont peu d'intérêt à partager leur autorité. Les groupes civils sont utiles dans les premiers jours d'une prise de pouvoir. Ils apportent les foules, la légitimité et donnent l'impression que le coup d'État est le fruit de la frustration de la population.

Mais ces mêmes groupes deviennent rapidement gênants. Ils ont leurs propres dirigeants, leurs propres électeurs et leurs propres attentes concernant la transition. Ils peuvent critiquer les retards ou mobiliser leurs partisans. Cette indépendance est précisément ce que redoutent les juntes.

L'enthousiasme initial des civils ne doit pas être confondu avec un mandat durable, ni être interprété comme la preuve que la transition restera inclusive.

La récente interdiction des partis politiques au Burkina Faso n'en est que le dernier rappel. Le soutien venu de l'extérieur des casernes peut contribuer à déclencher ou à stabiliser un coup d'État, mais il garantit rarement une influence durable sur la suite.

Avertissement : le soutien des civils conduit rarement à une influence durable

Contrairement à ce que l'on pense généralement des coups d'État, les prises de pouvoir militaires attirent souvent le soutien d'au moins une partie de la population civile. Parfois, les civils encouragent activement le coup d'État. Ils peuvent également contribuer à son succès et à sa stabilisation.

Cette dynamique a été particulièrement visible lors de la récente vague de coups d'État en Afrique. Du Mali au Niger, les interventions militaires ont été bien accueillies, célébrées et même approuvées par les groupes de la société civile, les partis politiques et d'autres acteurs nationaux. Pour les leaders des coups d'État, ces alliances offrent une légitimité visible et une base de soutien toute faite.

Mais une tendance tout aussi courante se dessine. Alors que les groupes civils s'engagent à soutenir le maintien d'une certaine influence dans l'ordre post-coup d'État, les juntes écartent fréquemment, marginalisent, voire répriment complètement leurs anciens alliés.

Ce schéma se répète à travers les époques et les régions, transcendant les clivages idéologiques et sociaux.

Après le coup d'État de 1969 au Soudan, par exemple, le Parti communiste s'est initialement aligné sur les Officiers libres dirigés par le colonel Jaafar Nimeiri, leur offrant un soutien politique crucial. Mais en l'espace de sept mois, Nimeiri a commencé à écarter le parti, renvoyant les figures communistes clés du gouvernement. En 1971, il s'était complètement retourné contre eux, lançant une répression brutale qui a écrasé le parti.

Une trajectoire similaire a suivi le coup d'État de 2013 en Égypte. Le mouvement de protestation Tamarod a ouvertement soutenu et approuvé par la suite la prise de pouvoir du général Abdelfattah el-Sisi. L'influence du mouvement et d'autres partis politiques s'est rapidement évaporée à mesure que l'espace civique se réduisait.

Regrets des partisans du coup d'État au Sahel

Aujourd'hui, de nombreux groupes civils qui ont soutenu les récents coups d'État au Sahel vivent la même expérience que leurs prédécesseurs ailleurs.

Au Mali, le Mouvement du 5 juin - Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) - une large coalition de partis d'opposition, de religieux et de militants associés à l'imam Mahmoud Dicko - est devenu l'un des détracteurs les plus virulents de la junte du colonel Assimi Goïta.

Pourtant, le M5-RFP figurait parmi les premiers partisans du coup d'État. Après des mois de manifestations massives contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, le mouvement a salué l'intervention de l'armée en août 2020 et espérait contribuer à orienter la transition.

Cette attente s'est rapidement estompée. La junte a écarté le M5-RFP lors de la formation du gouvernement de transition, excluant nombre de ses dirigeants des postes clés.

Lorsque Goïta a mené un deuxième coup d'État en mai 2021, renversant le gouvernement civil provisoire et consolidant le contrôle de l'armée, l'influence du mouvement s'est encore réduite. Ce qui avait commencé comme une alliance tactique s'est terminé par la marginalisation du M5-RFP.

Les conséquences du coup d'État de 2021 en Guinée ont suivi une trajectoire similaire. Les leaders de l'opposition à l'ancien président Alpha Condé ont initialement salué le coup d'État du général Mamady Doumbouya.

Espérant jouer un rôle significatif dans la transition, les dirigeants des partis ont même exhorté la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) à ne pas imposer de sanctions et ont publiquement légitimé le coup d'État comme une mesure nécessaire.

Mais, tout comme au Mali, la junte n'a pas tenu compte du soutien des partis, les empêchant d'être représentés de manière significative. Un peu plus d'un an plus tard, des membres du parti ont été arrêtés pour avoir exprimé leur opposition à leur exclusion de la transition.

Vu sous cet angle comparatif, la récente dissolution des partis au Burkina Faso s'inscrit dans un schéma bien établi. Un soutien politique précoce ne garantit pas un accès ou une influence continus une fois que les dirigeants militaires se sont solidement installés.

Salah Ben Hammou, Postdoctoral Research Associate, Rice University