Cameroun: Levée des scellés sur la dépouille de l'opposant Anicet Ekane, trois mois après sa mort en détention

Au Cameroun, les scellés apposés sur la dépouille d'Anicet Ekane, figure emblématique de l'opposition, ont été levés lundi 23 février par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire. La décision fait suite à deux requêtes déposées par les avocats de la famille et intervient près de trois mois après son décès, survenu le 1eᣴ décembre 2025 au Secrétariat d'État à la Défense (SED), à Yaoundé, 38 jours après son interpellation. Son transfert dans ce centre de détention s'était déroulé dans des conditions jugées troubles par ses proches.

Au Cameroun, la levée des scellés permettra à la famille d'Anicet Ekane d'entrer en possession de la dépouille qui reposait à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé depuis 85 jours, et d'organiser dignement ses obsèques.

« Immédiatement après avoir reçu la correspondance, nous avons saisi la direction de l'hôpital central de Yaoundé pour l'informer que, à compter de ce jour, la prise en charge des frais de conservation relevait donc du ressort de la famille et que la personne la mieux indiquée pour le faire, c'était sa veuve », explique Maître Hippolyte Melis, l'un des avocats de la famille.

En tant que soutien actif d'Issa Tchiroma Bakary, il était accusé, avec d'autres leaders, des faits d'insurrection et de rébellion après qu'il a reconnu la victoire d'Issa Tchiroma Bakary à cette présidentielle dont les résultats officiels, ont donné Paul Biya vainqueur.

Les avocats dénoncent une « séquestration »

Pour Maître Emmanuel Simh, la dépouille de l'opposant, qui revendiquait la victoire d'Issa Tchiroma à la dernière élection présidentielle, n'avait pas à rester aussi longtemps sous séquestre.

« Pour nous, ce corps était en état de séquestration, même si on dit que c'était simplement des scellés, parce qu'en réalité, on aurait dû mettre le corps dans le scanner sous scellé, il ne faisait l'oeuvre d'aucune contestation. La famille était prête à récupérer le corps dès le jour même de son décès ».

Les avocats espèrent entrer en possession, dans les prochains jours, du rapport d'autopsie resté secret jusqu'ici. Seule la famille décidera de la publication ou non du contenu de ce rapport. En attendant, sa famille, tant biologique que politique, peut désormais faire son deuil.