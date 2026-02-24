Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 24 février 2026

revue de presse

Nigeria : Six blessés et vols suspendus après un incendie à l'aéroport de Lagos

Un incendie survenu lundi en fin d’après-midi à l’Aéroport international Murtala Muhammed, à Lagos, au Nigeria, a fait six blessés et entraîné la suspension temporaire des vols, ont annoncé les autorités aéroportuaires.

Selon les autorités aéroportuaires, le feu se serait déclaré dans une salle des serveurs dans le hall des départs du Terminal 1. Trois femmes et trois hommes ont été blessés, « tous dans un état stable », précise le communiqué.

L’une des victimes fait toutefois l’objet d’examens médicaux complémentaires. L’incendie, qui a notamment affecté les opérations de la tour de contrôle, a été maîtrisé et le trafic a depuis été rétabli, a indiqué l’Autorité fédérale des aéroports du Nigeria (FAAN). [Source Africanews]

Mali : Un forum d’affaires annoncé avec l’Afrique du Sud

Un forum économique entre le Mali et l’Afrique du Sud est prévu en avril 2026 à Bamako. Les autorités maliennes veulent en faire un levier de diversification d’une coopération encore dominée par le secteur minier.

Bamako accueillera en avril prochain un forum d’affaires réunissant des opérateurs économiques maliens et sud-africains.

L’annonce a été faite à l’issue d’une récente audience accordée par le ministre de l’Industrie et du Commerce à la chargée d’affaires de l’ambassade d’Afrique du Sud au Mali, Patience Lorna Mosima Masisi, selon une communication officielle des services gouvernementaux. L’objectif affiché est de mobiliser une délégation d’hommes d’affaires sud-africains afin de favoriser des partenariats directs et d’identifier de nouvelles opportunités d’investissement. [Source Apanews]

Cameroun : Le corps d'Anicet Ekane enfin rendu à sa famille

Le corps d'Anicet Ekane, figure de l'opposition décédée le 1er décembre 2025 en détention au Secrétariat d'État à la Défense (SED), a été remis à sa famille. L'information, confirmée ce lundi, met fin à des semaines d'attente et de tensions.

La décision des autorités fait suite à la déclaration cinglante de Maurice Kamto la veille sur ABK Radio web. Le président du MRC avait dénoncé le "traitement odieux" infligé à Anicet Ekane et exigé que le régime "respecte sa dignité d'être humain dans la mort". Vingt-quatre heures plus tard, le gouvernement ordonnait au SED de libérer la dépouille. [Source Camer be]

Éthiopie : Cinq circonscriptions contestées du Tigré exclues administrativement de la région pour les législatives du 1er juin

À l’approche des législatives du 1er juin en Éthiopie, la Commission électorale nationale a annoncé que cinq circonscriptions contestées entre le Tigré et la région voisine de l’Amhara seront administrativement traitées en dehors de l’État régional du Tigré jusqu’au règlement de leur statut.

Une partie du Tigré votera administrativement hors de cette région du nord de l'Ethiopie aux législatives de juin, a annoncé ce lundi 23 février la commission électorale éthiopienne, s'attirant de fortes critiques tant au Tigré que d'un ministre tigréen du gouvernement fédéral.

Le Tigré est sorti en 2022 d'une guerre meurtrière de deux ans qui a opposé l'armée fédérale, appuyée par des milices locales, notamment de la région voisine de l'Amhara, et par des militaires érythréens, aux forces des autorités rebelles du Tigré, issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), parti ayant gouverné l'Ethiopie de 1991 à 2018. [Source Africa Radio]

Madagascar : En « visite de travail » à Paris, le président Randrianirina poursuit sa diplomatie de l'équilibre

Six jours après sa visite officielle en Russie, où il a été reçu par le président Vladimir Poutine au Kremlin, le colonel Michaël Randrianirina est attendu mercredi 24 février à l’Élysée. Le président de la Refondation malgache sera reçu par Emmanuel Macron lors d'une « visite de travail ».

C’est la première fois que le nouveau dirigeant malgache se rend en France depuis sa prise de pouvoir en octobre dernier. Entre un rapprochement sécuritaire avec la Russie et une coopération historique avec Paris, Antananarivo affiche une diplomatie de l'équilibre. [Source RFI]

Soudan : Conflit au pays - Yoweri Museveni plaide pour une solution politique

Le président ougandais, Yoweri Museveni, s'est entretenu le 20 février avec le chef des Forces de soutien rapide (FSR) soudanaises, Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemetti.

Mandaté par l'Union africaine pour faciliter un dialogue direct avec l'armée soudanaise, Yoweri Museveni, qui souhaite relancer la médiation africaine, a plaidé pour une solution politique alors que le conflit se poursuit et que les perspectives de trêve restent limitées.

La rencontre avec Hemetti marque la première apparition internationale publique de ce dernier depuis juin 2025. Selon Museveni, seul le dialogue et une solution politique négociée peuvent assurer une stabilité durable au Soudan et dans la région. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Suspension des réseaux sociaux au Gabon : TikTok prêt à coopérer pour une meilleure régulation des contenus

Selon des informations relayées par l’Agence gabonaise de presse (AGP) une délégation de TikTok serait attendue prochainement à Libreville pour des échanges avec la Haute autorité de la communication (HAC), suite à la décision de cette instance régulatrice de suspendre les réseaux sociaux sur l’ensemble du territoire gabonais. Cette décision, communiquée par la HAC, fait suite à des préoccupations croissantes concernant le contenu des plateformes numériques.

En effet, selon l’AGP, le président de la HAC, Germain Ngoyo Moussavou, aurait reçu, le 18 février 2026, une lettre de Nshingu Kazadi, directeur des Politiques publiques et des Relations institutionnelles de TikTok pour l’Afrique francophone, localisée à Johannesburg.

Dans cette correspondance, Kazadi indique que TikTok « prend acte » de cette décision et comprend les préoccupations soulevées par la HAC, en particulier en ce qui concerne les violations de la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant sur le Code de la communication. [Source GabonMediaTime]

Bénin: La HAAC sanctionne Radio Maranatha après des propos faisant l’apologie du crime

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a pris des mesures conservatoires à l’encontre de Radio Maranatha à la suite de la diffusion d’une émission jugée contraires aux normes de déontologie médiatique.

Selon la décision rendue le 23 février 2026 par le président de la HAAC, Édouard Loko, l’émission intitulée « Témoignage, qu’a-t-il fait pour toi ? » est interdite jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure fait suite à un signalement d’un auditeur concernant des déclarations tenues par un invité au cours de la diffusion. [Source beninwebtv]

Tunisie : Ahmed Souab, figure du barreau, sort de prison après une réduction de peine

L’ancien juge au tribunal administratif « a été condamné à dix mois de prison en appel, une peine qu’il a déjà purgée, et sera libéré aujourd’hui », selon son avocat.

L’ancien magistrat tunisien Ahmed Souab, figure respectée du barreau, va être libéré après avoir vu sa peine de cinq ans de prison réduite à dix mois en appel, ont annoncé lundi à l’AFP ses avocats.

Ahmed Souab, qui vient d’avoir 69 ans, « a été condamné à dix mois de prison en appel, une peine qu’il a déjà purgée, et sera libéré aujourd’hui », a affirmé l’avocat Hend Turki. Un autre membre de la défense, Sami Ben Ghazi, a confirmé qu’il devait être libéré. [Source Jeune Afrique]

Maroc - Romain Saïss annonce sa retraite internationale : « Je resterai à jamais un Lion »

86 capes avec les Lions de l’Atlas, véritable cadre de la tanière et capitaine depuis 2019, Romain Saïss raccroche les crampons en sélection. Dans un long message, le Lion a partagé, avec émotion, la fin d’un chapitre qu’il qualifie lui-même de « plus grand honneur » de sa carrière.

À 86 sélections, Romain Saïss ferme donc la parenthèse internationale. Un parcours dense, intense, marqué par les compétitions majeures et les responsabilités. Dans la continuité de son message, l’ancien capitaine a tenu à remercier celles et ceux qui ont façonné son aventure sous le maillot rouge et vert :

« Je tiens à remercier mes frères, mes coéquipiers, devenus au fil du temps une véritable famille. Merci aux sélectionneurs et à leurs staffs pour leur confiance, ainsi qu’aux équipes médicales et à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour nous mettre dans les meilleures dispositions…] [Source Le 360.ma]