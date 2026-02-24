Tunisie: L'avocat Ahmed Souab libéré après sa condamnation à cinq ans de prison en octobre dernier

En Tunisie, l'avocat Ahmed Souab a été libéré ce lundi après avoir été emprisonné en avril 2025 et condamné à une peine de cinq ans de prison en octobre dernier pour avoir dénoncé des pressions politiques sur la justice lors du verdict du méga-procès de l'affaire de complot contre l'État. Sa remise en liberté grâce à une réduction de peine en appel était inattendue pour ses proches qui ont manifesté sans relâche depuis des mois pour réclamer sa libération.

Affaibli mais souriant, le poing en appel levé, l'avocat Ahmed Souab, âgé de 69 ans, a retrouvé ses proches à la sortie de la prison de Monarguia à Tunis ce lundi. « Il a des problèmes de toux asthmatique et il est très fatigué mais il a le moral », a déclaré son frère Mongi Souab tard dans la soirée.

Pour Ahmed Souab, ancien juge administratif devenu avocat et l'une des figures de l'opposition à Kaïs Saïed, le combat continue comme il l'a signalé à sa famille dès sa sortie de prison. Il avait été emprisonné sous le coup de la loi antiterroriste après avoir mimé le geste d'un couteau sous la gorge pour illustrer une justice sous pression dans son traitement des procès politiques.

Ce geste et son franc-parler lui ont valu dix chefs d'accusation, dont plusieurs sous le coup de la loi antiterroriste. Son procès en octobre dernier n'avait même pas duré dix minutes, il avait refusé de comparaître par visio-conférence comme l'exigeait la justice.

Sa condamnation à cinq ans de prison pour menace passible d'une condamnation liée à un crime terroriste a été finalement réduite à dix mois en appel et une autre accusation de mise en danger de personnes avec divulgation d'informations a été maintenue à deux ans de prison avec sursis.