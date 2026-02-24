Afrique Centrale: Le Gabonais Parfait Onanga-Anyanga nommé chef par interim du bureau de l'ONU de la région

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a nommé le Gabonais Parfait Onanga-Anyanga comme son représentant spécial en Afrique centrale et chef par intérim du Bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale (UNOCA). Le diplomate gabonais a pris ses fonctions depuis ce lundi en attendant sa confirmation ou la nomination d'un autre chef de l'Unoca qui remplacera le Nigérien Abdou Abarry en fin de mission.

Antonio Guterres a fait appel à un diplomate de carrière pour assurer l'intérim d'Abdou Abarry en fin de mission après trois ans à la tête de l'Unoca dont le siège est à Libreville. Parfait Onanga-Anyanga cumule 30 ans de carrière au niveau national au Gabon, régional et international.

Il a intégré le système des Nations unies il y a 28 ans. Depuis quatre ans, le Gabonais assume les fonctions de représentant spécial du secrétaire général de l'ONU auprès de l'Union africaine, avec pour siège Addis-Abeba en Éthiopie. Avant l'Union africaine, il a dirigé tour à tour la Minusca, la mission des Nations unies pour la Centrafrique et le Bureau des Nations unies pour la Corne de l'Afrique basé au Kenya.

Homme des missions difficiles, Parfait Onanga-Anyanga a coordonné la réponse de l'ONU à la crise de Boko Haram tout comme il a dirigé la mission des Nations unies au Burundi de 2012 à fin 2014, à un moment de fortes tensions avec les autorités de ce pays.

À la tête de l'Unoca, il fera le suivi des onze États de l'Afrique centrale, dont la RDC et la Centrafrique. Reste à savoir s'il siègera à Libreville ou à Addis-Abeba.