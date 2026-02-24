Afrique Centrale: Le Gabonais Parfait Onanga-Anyanga nommé chef par interim du bureau de l'ONU de la région

24 Février 2026
Radio France Internationale
Par Yves-Laurent Goma

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a nommé le Gabonais Parfait Onanga-Anyanga comme son représentant spécial en Afrique centrale et chef par intérim du Bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale (UNOCA). Le diplomate gabonais a pris ses fonctions depuis ce lundi en attendant sa confirmation ou la nomination d'un autre chef de l'Unoca qui remplacera le Nigérien Abdou Abarry en fin de mission.

Antonio Guterres a fait appel à un diplomate de carrière pour assurer l'intérim d'Abdou Abarry en fin de mission après trois ans à la tête de l'Unoca dont le siège est à Libreville. Parfait Onanga-Anyanga cumule 30 ans de carrière au niveau national au Gabon, régional et international.

Il a intégré le système des Nations unies il y a 28 ans. Depuis quatre ans, le Gabonais assume les fonctions de représentant spécial du secrétaire général de l'ONU auprès de l'Union africaine, avec pour siège Addis-Abeba en Éthiopie. Avant l'Union africaine, il a dirigé tour à tour la Minusca, la mission des Nations unies pour la Centrafrique et le Bureau des Nations unies pour la Corne de l'Afrique basé au Kenya.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Homme des missions difficiles, Parfait Onanga-Anyanga a coordonné la réponse de l'ONU à la crise de Boko Haram tout comme il a dirigé la mission des Nations unies au Burundi de 2012 à fin 2014, à un moment de fortes tensions avec les autorités de ce pays.

À la tête de l'Unoca, il fera le suivi des onze États de l'Afrique centrale, dont la RDC et la Centrafrique. Reste à savoir s'il siègera à Libreville ou à Addis-Abeba.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.