Maroc: Une activiste de la «Gen Z 212» issue de la diaspora arrêtée et poursuivie

Au Maroc, une activiste de la « Gen Z 212 » est actuellement jugée. Zineb El Kharroubi a une particularité : elle a milité en France, lorsque le mouvement de protestation a éclaté dans le royaume fin 2025. Arrêtée le 12 février à sa descente d'avion, à Marrakech, la justice marocaine lui reproche certaines de ses publications sur les réseaux sociaux. Placée sous contrôle judiciaire, elle est poursuivie pour « incitation à commettre des délits sur internet ».

Les proches de la Marocaine de 28 ans sont venus la soutenir à l'audience. Ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on lui reproche. Les publications dans le viseur de la justice ne sont pas des appels à la violence, assure l'un d'entre eux, « elle n'a fait que reposter les mots d'ordre annonçant des rassemblements en France », dit-il.

À l'époque, entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre 2025, le Maroc connaît un mouvement de protestation inédit. La « GenZ 212 » réclame alors lors de manifestations pacifiques, davantage d'investissements publics dans la santé et l'éducation, le collectif veut un nouveau modèle de développement pour le royaume.

C'est dans ce contexte que des violences éclatent dans certaines zones du pays. Près d'Agadir, à Oujda, mais aussi à Marrakech, entre autres, manifestants et forces de l'ordre s'affrontent. Le face-à-face fait trois morts et plusieurs centaines de blessés.

Quatre mois plus tard, le processus judiciaire est toujours en cours. Alors que certains manifestants sont actuellement jugés en appel, d'autres sont rattrapés par la justice. C'est le cas de Zineb El Kharroubi, première activiste « GenZ 212 » de la diaspora à être poursuivie au Maroc. Zineb habite et travaille à Paris. Elle risque jusqu'à un an de prison.