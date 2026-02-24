Sénégal: Une fintech mise sur la digitalisation pour faciliter l'accès au logement

Dakar — Cautiona Sénégal, une fintech sénégalaise engagée dans la facilitation de l'accès au logement à travers des solutions digitales innovantes, compte lancer dans les prochains jours, une application mobile destinée à faciliter l'accès à l'habitat grâce à un système digitalisé de caution locative, en vue de contribuer à la régulation du secteur.

"Il y a le site Internet qui est disponible. L'application sera présentée tout à l'heure et sera lancée en début de semaine. Elle s'appelle 'Cautiona', comme le nom de l'entreprise", a déclaré Mouhamed Faye, PDG de Cautiona Sénégal, une filiale du groupe MN Capital, basé à Dakar.

Il s'exprimait lors d'un forum du logement consacré aux enjeux, aux innovations et aux solutions durables pour faciliter l'accès des populations à l'habitat.

La rencontre, organisée par la fintech sénégalaise, a réuni des experts du secteur immobilier autour des problématiques liées au logement.

"Nous avons choisi d'initier ce forum pour discuter de toutes les difficultés liées au logement et proposer des solutions innovantes susceptibles de soulager la population sénégalaise", a expliqué M. Faye.

Selon lui, l'objectif principal de l'entreprise est d'introduire davantage d'innovation dans le secteur, notamment à travers l'utilisation des nouvelles technologies pour corriger les dysfonctionnements constatés sur le marché locatif.

Il a relevé que les montants de caution exigés par certaines agences ou bailleurs, pouvant atteindre trois à quatre mois de loyer, constituent l'un des principaux obstacles à l'accès au logement.

"Ce n'est pas normal. Avec notre solution, ces charges sont réduites à deux mois seulement", a-t-il soutenu.

Il a précisé que l'application "Cautiona" permet aux demandeurs d'effectuer en ligne une demande de caution locative, validée sous 24 heures, sans avoir à mobiliser immédiatement des montants importants.

"Nos services sont entièrement digitalisés. Une personne peut faire sa demande via l'application et accéder à son logement rapidement", a-t-il indiqué, ajoutant que la solution inclut également un système de gestion immobilière digitalisée destiné aux propriétaires.

M. Faye estime que l'absence de traçabilité constitue un frein majeur à la régulation du secteur. "Avec la digitalisation et la gestion des données, il y aura beaucoup plus de transparence, ce qui permettra de mieux structurer le marché", a-t-il affirmé.

Cautiona Sénégal envisage d'étendre ses activités à l'échelle nationale puis internationale, a annoncé son responsable, estimant que son modèle est reproductible dans d'autres pays.

"Nous ferons le maximum pour contribuer à la régularisation du secteur, avec l'appui de l'État", a assuré son PDG.