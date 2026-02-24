Afrique de l'Ouest: Gestion des déchets solides et liquides - Le Sénégal à l'école des bonnes pratiques du Ghana

Dakar — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, El Hadji Abdourahmane Diouf, a effectué une mission au Ghana, du 19 au 22 février, pour étudier les solutions intégrées de gestion des déchets solides et liquides, de logistique urbaine et de restauration environnementale du groupe ghanéen, Jospong, a-t-on appris de ses services.

Basé à Accra, la capitale ghanéenne, ce groupe opère dans 15 secteurs dédiés principalement à la gestion des déchets, à l'informatique, à l'automobile et aux services financiers en Afrique et en Asie.

Dans un document dont l'APS a eu connaissance, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique indique que cette mission visait à "étudier les solutions intégrées de gestion des déchets solides et liquides, de logistique urbaine et de restauration environnementale de ce Groupe en vue de les adapter aux réalités sénégalaises".

La délégation conduite par El Hadji Abdourahmane Diouf comprenait le conseiller spécial en charge de l'Environnement et des Energies renouvelables à la présidence de la République, Boubacar Mbodji, et conseiller technique du Premier ministre en Environnement, hydraulique et assainissement, Ibrahima Diagne.

Elle a pu visiter "un écosystème unique en Afrique de l'Ouest de ce Groupe, structuré autour de plusieurs pôles d'excellence dont l'usine ACARP (Accra Compost and Recycling Plant), l'unité de recyclage plastique (UPPR) et la station de traitement de SSGL, un modèle d'entreprise ghanéenne spécialisée dans le traitement des eaux usées et des boues de vidange".

La délégation s'est également rendu au centre technique de J.A. Plantpool, spécialisé dans la maintenance locale d'engins lourds d'assainissement et de ramassage des déchets, et sur le chantier de déclassement de la décharge de Kpone, une ville côtière située à environ 38 km d'Accra.

Le document indique que cette visite a offert à la délégation sénégalaise "des perspectives concrètes pour la gestion de l'érosion côtière et la réhabilitation de sites comme Mbeubeuss, mais aussi de poser les jalons de la future plateforme numérique de pilotage en temps réel et de traçabilité des déchets au Sénégal".

"Ce portail numérique permettra de piloter, en temps réel, la traçabilité des déchets, le monitoring des stations de traitement et la maintenance préventive de la flotte nationale, en s'inspirant des outils de gestion de flux de la station de transfert d'Akofobi (Ghana)", ajoute la même source.