Congo-Kinshasa: Au moins 19 ménages victimes de cambriolages à Nkokwe, à Masisi

24 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins dix-neuf ménages ont été victimes de cambriolages perpétrés dans la nuit de dimanche à lundi 23 février par des hommes armés non identifiés dans le village de Nkokwe, en chefferie des Bahunde, territoire de Masisi (Nord-Kivu).

Selon des sources locales, ces assaillants ont fait incursion dans le village, semant la panique parmi la population. Des coups de feu tirés avec des armes légères ont été entendus, plongeant Nkokwe et l'agglomération voisine de Shasha dans une vive inquiétude.

Plusieurs biens de valeur ont été emportés, et certains habitants ont été légèrement blessés. Nos sources déplorent cet incident qui survient au lendemain d'une distribution d'assistance en espèces organisée à Kituva par l'Église du Christ au Congo (ECC), au profit des personnes vulnérables de la zone.

En janvier dernier, les taximen moto desservant l'axe Goma-Masisi-Walikale avaient dénoncé des pillages répétés ainsi que la multiplication des barrières illégales érigées par des hommes armés le long de cette route. Leur porte-parole, Lucien Amani Bitaha, avait appelé l'État à intervenir de toute urgence pour mettre fin à ces exactions.

Ce segment routier se trouve dans une zone tampon : d'un côté, une partie du territoire de Walikale contrôlée par les FARDC et les Wazalendo ; de l'autre, une portion de Walikale et de Masisi sous occupation des rebelles de l'AFC-M23.

