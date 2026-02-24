Addis-Abeba — Les partis politiques ont réaffirmé leur engagement collectif à défendre les principes démocratiques alors que le pays se prépare à son 7e scrutin général, qualifiant ce vote de moment décisif pour former un gouvernement reflétant véritablement la volonté du peuple.

Dans un engagement envers l'intérêt national, ils ont appelé à un effort unifié pour garantir que le processus électoral reste libre, équitable et démocratique.

Selon le calendrier officiel publié par la Commission Électorale Nationale d'Éthiopie (NEBE), les élections nationales sont prévues le 1er juin 2026.

Actuellement, l'enregistrement des candidats, première phase du calendrier électoral, est en cours, l'enregistrement des électeurs devant suivre dans tous les bureaux de vote à travers le pays.

Les représentants des Citoyens Éthiopiens pour la Justice Sociale et la Liberté et du Parti de l'Égalité ont détaillé leur préparation pour la compétition.

Eyob Mesafint, membre du Comité Exécutif et Responsable des Élections pour les Citoyens Éthiopiens pour la Justice Sociale, a indiqué que le parti a finalisé ses préparations fondamentales.

Il a confirmé que l'enregistrement des candidats se déroule conformément au calendrier de la Commission et révélé que le manifeste complet et les documents programmatiques du parti sont prêts pour la saison de campagne.

De même, Nebiha Mohammed, Responsable des Relations Publiques du Parti de la Liberté et de l'Égalité, a souligné qu'une nation résiliente et une gouvernance efficace ne peuvent émerger que d'un processus électoral véritablement démocratique.

Elle a noté que le parti renforce ses structures de base à travers le pays et dévoilera prochainement une plateforme programmatique reflétant les réalités économiques, sociales et politiques actuelles du pays.

Les deux partis ont mis l'accent sur l'inclusivité comme priorité fondamentale, s'engageant à assurer une participation significative des femmes, des jeunes et des personnes handicapées.

Ils ont également appelé les acteurs politiques à mener leurs campagnes strictement dans le cadre de la loi et exhorté les organisations de la société civile et les institutions à agir avec une impartialité totale pour sauvegarder la crédibilité de l'élection.

Alors que l'Éthiopie avance vers les élections de juin 2026, les leaders politiques ont réaffirmé que des élections transparentes et responsables restent la base d'un leadership stable, représentatif et d'un progrès démocratique à long terme.