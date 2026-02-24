Ethiopian Airlines a franchi une nouvelle étape importante vers une aviation plus écologique en signant un protocole d'accord (MoU) sur le recyclage durable des déchets alimentaires avec Provectus Enterprising Inc. et Fusion Global Solutions.

L'accord porte principalement sur la transformation des déchets alimentaires et de restauration issus des activités de la compagnie aérienne en biomasse et autres produits respectueux de l'environnement.

En convertissant les déchets en ressources durables, cette initiative soutient les principes de l'économie circulaire et réduit l'empreinte environnementale des services de restauration aérienne.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de Cheryl Urban, représentante d'Affaires mondiales Canada, soulignant ainsi la coopération internationale dans la promotion de solutions aériennes durables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec près de huit décennies d'activité, Ethiopian Airlines est le plus grand groupe aérien africain, desservant plus de 160 destinations passagers et cargo sur les cinq continents.

La compagnie aérienne joue un rôle essentiel dans la connexion des villes africaines aux marchés mondiaux, tout en privilégiant une croissance responsable et respectueuse de l'environnement.

Fière membre de Star Alliance, Ethiopian a régulièrement été récompensée par le secteur, notamment par plusieurs prix Skytrax et APEX pour l'excellence de ses services et son leadership en matière de connectivité aérienne en Afrique.

Pour l'avenir, la stratégie Vision 2035 de la compagnie aérienne vise à lui assurer une place parmi les 20 groupes aériens les plus compétitifs au monde.

Au coeur de cette vision se trouve l'expansion de son réseau panafricain à plusieurs hubs grâce à des partenariats avec ASKY Airlines, Malawi Airlines et Zambia Airways.

En combinant des avions modernes, un confort accru pour les passagers et une responsabilité environnementale, Ethiopian Airlines continue de montrer la voie en matière d'aviation durable en Afrique et au-delà.