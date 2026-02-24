Ethiopie: Entretien diplomatique entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite

23 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a reçu ce matin dans ses bureaux le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, Waleed A. M. Elkhereiji.

D'après une publication du ministère sur les réseaux sociaux, les deux responsables ont salué la solidité et l'ancienneté des relations bilatérales entre l'Éthiopie et le Royaume d'Arabie saoudite, mettant en avant la nécessité de les consolider davantage.

Les discussions ont également porté sur des questions régionales liées à la paix et à la sécurité, domaines dans lesquels les deux pays partagent des intérêts communs.

