Congo-Kinshasa: Les enseignants de Lubutu, Kailo, Pangi et Punia reçoivent désormais leurs salaires auprès de TID

Les enseignants des territoires de Lubutu, Kailo, Pangi et Punia, dans la province du Maniema, perçoivent depuis quelques jours leurs salaires via M-psa auprès de Trust Investment Développement (TID).

Le directeur provincial de la Direction nationale de la préparation de la paie des enseignants et des agents administratifs du bureau scolaire (DINACOPE-Maniema), Djory Ngandu Muana Lukengo, a confirmé cette opération lundi 23 février sur les ondes de Radio Okapi.

Les enseignants de ces agglomérations obtiennent ainsi gain de cause après plusieurs manifestations réclamant la délocalisation de leur paie, autrefois assurée par CARITAS.

Djory Ngandu Muana Lukengo a expliqué que cette délocalisation a été rendue possible grâce aux démarches menées par le ministre provincial de l'Éducation au Maniema, les organisations syndicales ainsi que d'autres autorités provinciales.

Il a rappelé que ces enseignants percevaient leurs salaires avec des retards de deux, voire trois mois.

« Les enseignants ont protesté, et c'est ainsi que les autorités ont pris le courage de descendre à Kinshasa pour mener des lobbyings afin que les effectifs de ces enseignants soient délocalisés de la Caritas vers une banque payeuse capable d'assurer un paiement régulier. C'est pourquoi Trust Investment Development (TID) a eu l'opportunité de recevoir les effectifs des enseignants de ces territoires pour procéder à leur paie », a déclaré Djory Ngandu.

Il a également indiqué que la TID avait confié à la DINACOPE l'opération d'identification des enseignants