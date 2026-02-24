Congo-Kinshasa: Les élections à la FECOFA fixées au 11 avril 2026

23 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La commission électorale de la Fédération congolaise de football Association (FECOFA) a dévoilé, lundi 23 février 2026 à Kinshasa, le nouveau calendrier des élections à travers les différentes entités du football de la capitale de la République démocratique du Congo.

Selon ce chronogramme consulté par radio Okapi, cette commission électorale fixe les élections à travers les différentes entités de la manière suivante :

Le 09 mars 2026 : élection à la Ligue nationale de football des jeunes (LINAFJ) ;

Le 10 mars 2026 : élection à la Ligue nationale de football féminin (LINAFF) ;

Le 11 mars 2026 : élection à la Ligue nationale de football (LINAFOOT) ;

11 avril 2026 : élection à la Fédération congolaise de football Association (FECOFA).

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.