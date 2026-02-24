Congo-Kinshasa: Les élections à la FECOFA fixées au 11 avril 2026

La commission électorale de la Fédération congolaise de football Association (FECOFA) a dévoilé, lundi 23 février 2026 à Kinshasa, le nouveau calendrier des élections à travers les différentes entités du football de la capitale de la République démocratique du Congo.
Selon ce chronogramme consulté par radio Okapi, cette commission électorale fixe les élections à travers les différentes entités de la manière suivante :
Le 09 mars 2026 : élection à la Ligue nationale de football des jeunes (LINAFJ) ;
Le 10 mars 2026 : élection à la Ligue nationale de football féminin (LINAFF) ;
Le 11 mars 2026 : élection à la Ligue nationale de football (LINAFOOT) ;
11 avril 2026 : élection à la Fédération congolaise de football Association (FECOFA).