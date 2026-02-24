Congo-Kinshasa: Les élections à la FECOFA fixées au 11 avril 2026

La commission électorale de la Fédération congolaise de football Association (FECOFA) a dévoilé, lundi 23 février 2026 à Kinshasa, le nouveau calendrier des élections à travers les différentes entités du football de la capitale de la République démocratique du Congo.

Selon ce chronogramme consulté par radio Okapi, cette commission électorale fixe les élections à travers les différentes entités de la manière suivante :

Le 09 mars 2026 : élection à la Ligue nationale de football des jeunes (LINAFJ) ;

Le 10 mars 2026 : élection à la Ligue nationale de football féminin (LINAFF) ;

Le 11 mars 2026 : élection à la Ligue nationale de football (LINAFOOT) ;

11 avril 2026 : élection à la Fédération congolaise de football Association (FECOFA).