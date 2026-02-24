Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi nomme de nouveaux mandataires à la RVA, ARE, SOKIMO et Gécamines

Le Président de la République a nommé, à travers une série d'ordonnances lues lundi 23 février à la télévision nationale (RTNC), plusieurs mandataires à la tête d'entreprises publiques.

Kinkey Mulumba à la RVA

Blaise Londole et Vincent Futa ont été désignés respectivement directeur général et directeur général adjoint de la Régie des voies aériennes (RVA). Tryphon Kinkey Mulumba a été reconduit dans ses fonctions de président du Conseil d'administration de cette régie. Blaise Londole succède à Ngoma Mbaki, suspendu de ses fonctions par le ministre du Portefeuille à la suite d'un dysfonctionnement survenu à l'aéroport international de N'djili.

Jean-Marie Beya à l'ARE

À l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité (ARE), Jean-Marie Beya est nommé président du Conseil d'administration. Soraya Aziz prend la direction générale, assistée de Marco Nkuyu, nommé directeur général adjoint.

Deogratias Ngele Masudi à la GECAMINES

Par ailleurs, Baraka Kabemba est nommé directeur général de la Gécamines, principale entreprise minière du pays, tandis que Deogratias Ngele Masudi devient président du Conseil d'administration de cette société relevant du Portefeuille de l'État.

François Kakese à la SOKIMO

Par une autre ordonnance présidentielle, un nouveau Comité de gestion a été nommé à la tête de la Société minière de Kilomoto (SOKIMO SA). François Kakese Kimaza, qui occupait jusque-là les fonctions de gestionnaire de Qualité et Performances du cabinet du Chef de l'Etat, devient président du Conseil d'administration (PCA).

Yanick Nzonde Mulundu est nommé directeur général (DG), succédant ainsi à M. Pistis Bonongo. Placide Nkala Basadilwa est, quant à lui, désigné directeur général adjoint (DGA) de la SOKIMO SA.