Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi nomme de nouveaux mandataires à la RVA, ARE, SOKIMO et Gécamines

23 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Président de la République a nommé, à travers une série d'ordonnances lues lundi 23 février à la télévision nationale (RTNC), plusieurs mandataires à la tête d'entreprises publiques.

Kinkey Mulumba à la RVA

Blaise Londole et Vincent Futa ont été désignés respectivement directeur général et directeur général adjoint de la Régie des voies aériennes (RVA). Tryphon Kinkey Mulumba a été reconduit dans ses fonctions de président du Conseil d'administration de cette régie. Blaise Londole succède à Ngoma Mbaki, suspendu de ses fonctions par le ministre du Portefeuille à la suite d'un dysfonctionnement survenu à l'aéroport international de N'djili.

Jean-Marie Beya à l'ARE

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité (ARE), Jean-Marie Beya est nommé président du Conseil d'administration. Soraya Aziz prend la direction générale, assistée de Marco Nkuyu, nommé directeur général adjoint.

Deogratias Ngele Masudi à la GECAMINES

Par ailleurs, Baraka Kabemba est nommé directeur général de la Gécamines, principale entreprise minière du pays, tandis que Deogratias Ngele Masudi devient président du Conseil d'administration de cette société relevant du Portefeuille de l'État.

François Kakese à la SOKIMO

Par une autre ordonnance présidentielle, un nouveau Comité de gestion a été nommé à la tête de la Société minière de Kilomoto (SOKIMO SA). François Kakese Kimaza, qui occupait jusque-là les fonctions de gestionnaire de Qualité et Performances du cabinet du Chef de l'Etat, devient président du Conseil d'administration (PCA).

Yanick Nzonde Mulundu est nommé directeur général (DG), succédant ainsi à M. Pistis Bonongo. Placide Nkala Basadilwa est, quant à lui, désigné directeur général adjoint (DGA) de la SOKIMO SA.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.